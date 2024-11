Putyin szerint Trump intelligens, és talál megoldást a háborúra

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (KBSZSZ) csúcstalálkozóján jelentette be, hogy megkezdődik a nemrég „harci körülmények között is tesztelt” új ballisztikus rakétarendszer, az Oresnyik sorozatgyártása, ami fokozottan védett objektumokat is képes lesz „porrá változtatni”.

Arra a kérdésre, hogy terveik szerint katonai vagy politikai célpontok ellen vetik-e majd be a rakétákat, egy szovjet viccet idézett az időjárás-előrejelzésekkel kapcsolatban:

„Ma, a nap folyamán bármi lehetséges.”

A Guardian szerint bár Putyin kijelentései aggodalomra adhatnak okot a háború kiterjedése és eszkalációja tekintetében, egyes elemzők úgy vélik, hogy az oroszok csupán erődemonstrációként használták a fegyvert, Putyin pedig nem kockáztatja az eszkalációt addig, amíg Trump hivatalba nem lép.

Az orosz elnök ehelyett inkább abban reménykedik, hogy elnyerheti a frissen megválasztott Trump szimpátiáját, ennek tudható be az is, hogy csütörtöki beszédében hosszasan méltatta az új amerikai elnököt.

Putyin ugyanis többek közt intelligensnek nevezte Trumpot, és egy sor olyan megjegyzést is tett, amely pozitív benyomást kelthet benne. Kitért például a kampány során ellene elkövetett merényletre is, amely az orosz elnököt elmondása szerint megdöbbentette.

„Véleményem szerint most nincs biztonságban” – mondta Putyin. „Sajnos az Egyesült Államok történetében sokféle incidens történt. Szerintem ő [Trump] intelligens, és remélem, hogy óvatos is, és megérti ezt.”

Putyin felvetette továbbá, hogy Joe Biden döntése, amely lehetővé teszi a nagy hatótávolságú rakéták használatát Ukrajnának, csupán egy trükk, ami később lehetőséget ad majd Trumpnak arra, hogy alkudozzon, de akár egy kísérlet is lehet arra, hogy megnehezítse a jövőben az új elnök és Oroszország kapcsolatát.

Akárhogy is lesz, Putyin szerint Trump meg fogja találni a megoldást az Ukrajnában zajló háborúra, és Moszkva készen áll a párbeszédre.

via Guardian