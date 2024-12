Amerikai mobiltelefonok metaadataihoz fért hozzá egy kínai hekkercsoport

Rengeteg amerikai mobiltelefon metaadatát lopta el a Salt Typhoon elnevezésű kínai hekkercsoport. A hírt egy névtelenséget kérő, magas beosztású amerikai tisztségviselő jelentette be szerdán az újságíróknak.

A forrás nem árulta el a meghekkelt telefonok pontos számát, de elmondta, hogy a mennyiség jelentős. Ugyanakkor hozzátette, hogy információk szerint a kínaiaknak nem sikerült minden amerikai adatát ellopni.

A hekkercsoport több tucat mobiltelefon-szolgáltatót megtámadott a világon, ezek közül legalább nyolc cég az Egyesült Államokban is működik. Az amerikai hatóságok korábban azt közölték, hogy információk szerint a Verizon, az AT&T, a T-Mobile és a Lumen nevű szolgáltatókat is megtámadták.

A T-Mobile szerint egyetlen felhasználójának az adatát sem lopták el. A Lumen pedig közölte, nincs bizonyíték arra, hogy hálózatán hozzáfértek volna az ügyfeleik adataihoz.

photo_camera Fotó: SAUL LOEB/AFP

Az ellopott metaadatok a telefonhívások egyes mellékinformációit tartalmazzák. Például kiderül belőlük, hogy ki, kit, mikor és honnan hívott. A beszélgetés tartalmát nem lehet belőlük megismerni, de azt igen, hogy mennyi ideig tartott. A metaadatok alapján így értékes információkhoz juthattak a hekkerek az adott amerikaiak személyes életével kapcsolatban.

A hekkertámadással az amerikai kormány is foglalkozik, Joe Biden elnököt már többször tájékoztatták a fejleményekről. A hatóságok zárt ajtók mögött az amerikai szenátoroknak is beszámoltak a támadásról. (via The Guardian)