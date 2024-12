A rezsim bukásával feltárulnak az Aszad-rendszer hírhedten kegyetlen börtönének titkai

Haláltábor. Emberi vágóhíd. Ezekkel a jelzőkkel illették az elmúlt években a szíriai Damaszkusztól mintegy 25 kilométerre lévő kormányzati Saydnaya börtönt, az Aszad-rezsim legsötétebb visszaéléseinek szimbólumát. A rémtörténetnek most úgy tűnik, vége, miután a lázadók vasárnap a Saydnaya börtönbe is behatoltak és kiszabadították a foglyokat, majd bejelentették „a zsarnokság korszakának végét”.

A lázadók beszámolói szerint az épületet nyomasztóra tervezték: középen egy végtelennek tűnő csigalépcső található, az ablaktalan létesítmény három szárnyához vezető lépcsőházakat fémrácsok és nagy boltíves ajtók zárják le. Mindegyik szárny más kínzásra lett kitalálva. A keskeny, legfeljebb néhány méter széles cellákban tucatnyi ember zsúfolódott össze, így arra sem volt hely, hogy lefeküdjenek, a folyosókat pedig megtöltötte a kínzást elszenvedő rabok sikoltozása.

photo_camera A Saydnaya börtön Fotó: EMIN SANSAR/Anadolu via AFP

Hogy pontosan hány rabot szabadítottak ki a lázadók, azt nem tudni, mindenesetre emberek ezrei, köztük nők és gyermekek szabadultak a Saydnayából, közben pedig polgári védelmi csapatok azon dolgoznak, hogy megtalálják a rejtett föld alatti cellákban raboskodókat. Ha vannak. Ezt illetően egyelőre ellentmondásosak a hírek, míg egyes beszámolók szerint rabok ragadhattak a föld alatti cellákban levegő nélkül, a White Helmets humanitárius szervezet szerint egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy valóban léteznek ilyen föld alatt helyiségek.

A legutóbbi hírek szerint nem találtak még semmilyen ajtót vagy lejáratot, ami ezekhez elvezethetne, pedig hangszondákat, keresőeszközöket, keresőkutyákat is bevetnek, ráadásul olyan emberek is segítenek ebben, akik pontosan ismerik állítólag a börtön minden szegletét. Azt is közölték ugyanakkor, hogy addig nem hagynak fel a kereséssel, amíg teljesen fel nem térképezik az egész börtönt. Az alábbi videón is az látszik, ahogyan próbálnak egy újabb helyiségbe bejutni a lázadók:

Közben a közösségi médiában számos videó terjed arról, hogyan is néz ki belülről a Saydnaya.