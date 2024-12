Elit iskolák, kiváló családi háttér és súlyos hátfájdalom – ki Luigi Mangione, a manhattani gyilkosság gyanúsítottja?

Hétfő este a pennsylvanniai Altoonában egy McDonald's étteremben tartóztatták le a 26 éves Luigi Mangionét, aki a gyanú szerint a múlt héten Manhattan belvárosában fényes nappal agyonlőtte a UnitedHealthcare, az USA legnagyobb egészségbiztosítási cégének vezérigazgatóját, Brian Thompsont. Az azóta szökésben lévő férfi az interneten sokak szemében egyfajta népi hőssé vált.

photo_camera Luigi Mangione Fotó: HANDOUT/Getty Images via AFP

Amikor a rendőrök odamentek hozzá, azonnal felismerték, még annak ellenére is, hogy orvosi maszkot viselt. Állítólag átadott nekik egy hamis személyi igazolványt, amikor pedig megkérdezték tőle, hogy járt-e nemrég New Yorkban, Mangione elhallgatott és remegni kezdett.

A rendőrök a táskájában megtaláltak egy 3D-nyomtatással készült fegyvert és egy hat darab 9 milliméteres lőszerrel megtöltött tárat, valamint egy kézzel írt szöveget. A férfi jelenleg Pennsylvaniában van börtönben, gyilkossággal, okirathamisítással és illegális fegyvertartással vádolták meg.

A New York Times portrécikkében azt írja, a háttere, a kapcsolatai és a végzettsége alapján egy nap vállalkozóként vagy a családja egyik virágzó vállalkozásának vezérigazgatójaként végezhette volna, ehelyett más utat választott.

Baltimore-i ingatlanbirodalom, Ivy League

Mangione egy befolyásos baltimore-i ingatlanos családba született, nagyapjáék a '70-es években megvásároltak több golfklubot, valamint megalapították a Lorien Health Services nevű idősotthon-láncot, ahol Mangione édesapja, Louis is tulajdonos lett. A család tulajdonában volt a konzervatív műsorokat sugárzó WCBM rádióállomás is, és szép ingatlanbirodalommal is rendelkeztek Maryland államban. Egyik unokatestvére, Nino Mangione az állami képviselőház tagja.

A Times cikke szerint a családot vagyona és jótékonysági munkája tette ismertté Baltimore-ban. „Luigi Mangione az utolsó ember volt, akire gyanakodni lehetett” – mondta a lapnak Thomas Maronick ügyvéd és rádiós műsorvezető, aki a család több tagját is ismeri. „Ez egy elismert család, amely Baltimore megyében kiemelkedő szerepet tölt be” – mondta.

photo_camera Mangione a ballagásán Fotó: TNS/ABACA/TNS/ABACA via Reuters Connect

Luigi az előkelő baltimore-i Gilman School magán-középiskolába járt. Az oda járók visszaemlékezései szerint az egyik legokosabb diák volt, különösen informatikából volt kiemelkedő, emellett barátságos, társasági ember volt, 2016-ban ő mondta a ballagási beszédet. Megköszönte a jelenlévő szülőknek, hogy őt és osztálytársait az iskolába küldték, amit „messze nem kis anyagi befektetésnek” nevezett. A tandíj jelenleg évente 37 690 dollár, átszámítva 14,7 millió forint.

Mangione ezután az Ivy League-hez (elitegyetemi körhöz) tartozó Pennsylvaniai Egyetemre járt, 2020-ban szerzett mesterdiplomát informatikából, valamint matematikából – mondta a CNN-nek az egyetem szóvivője. Egy egyetemi blognak adott 2018-as interjúban Mangione arról beszélt, hogy videojáték-fejlesztő klubot indított. „A gimnázium első és második évében megtanultam programozni, és ezért vagyok most informatika szakos, így kerültem ebbe a szakmába... Egyszerűen csak nagyon szerettem volna játékokat készíteni”.

A diploma megszerzése után Mangione szoftvermérnökként dolgozott a TrueCar online autóértékesítő cégnél egészen 2023-ig, amikor tömeges leépítés miatt elbocsátották.

Hátfájdalom és könyvek

Az elmúlt években Mangione komoly hátfájástól szenvedett, egy barátja és az online bejegyzések szerint meg is műtötték.

2022 körül a férfi Hawaiira költözött, ahol körülbelül hat hónapig élt egy kifejezetten digitális nomádoknak kialakított albérletben. Lakótársa, R.J. Martin szerint nem sokkal azután, hogy Mangione Hawaiira költözött, szörfleckéket vett, de utána a fájdalmai miatt hetekig az ágyban feküdt. „Nagyon traumatikus és nehéz volt” – mondta Martin. „Tudod, amikor a húszas éveid elején vagy, és nem tudsz alapvető dolgokat csinálni, az nagyon-nagyon nehéz lehet.”

Martin a CNN-nek azt mondta, megszakadt a kapcsolata Mangionéval, áprilisban váltott vele utoljára üzenetet. Mangione elmondta neki, hogy hátműtéten esett át, és küldött neki egy fényképet a röntgenfelvételéről, ami a férfi szerint „szörnyen nézett ki, hatalmas csavarok voltak a gerincében”. Mangione egy hasonló fotót tett közzé az X-oldalán is, de a profilt már a rendőrség törölte.

photo_camera A manhattani gyilkosság helyszíne Fotó: KYLE MAZZA/Anadolu via AFP

A Goodreads nevű könyves oldalon is nagyon aktív volt, több könyvet is olvasott a krónikus hátfájással való megküzdésről. Az oldalon írt is a könyvekről, sőt, még az edzéstervét is megosztotta, ami alapján csigolyacsuszamlást azonosítottak nála. A betegség nagyon súlyos, a gerincben az egyik csigolya egyrészt kicsúszik a helyéről, másrészt pont az alatta található csigolyára nehezül, ami jelentős fájdalmat és zsibbadást okoz.

A Goodreads-fiókja alapján az év elején Mangione elolvasta Ted Kaczynski technológiaellenes Unabomber Kiáltványát. Kaczynski több egyetemnek és légitársaságnak küldött levélbombát az 1970-es évek végétől egészen az 1990-es évek elejéig. A támadásokban három ember meghalt. „Könnyű ezt gyorsan és meggondolatlanul egy őrült kiáltványaként leírni, hogy ne kelljen szembesülni a benne megfogalmazott kellemetlen problémákkal. De egyszerűen lehetetlen figyelmen kívül hagyni, hogy a modern társadalomról szóló számos jóslata mennyire előrelátónak bizonyult” – írta a könyvről.

A férfi korábban sokat posztolt a közösségi médiában, barátaival és családjával is rendszeresen beszélt, de az ismerősei szerint fél éve - ebben az időszakban műtötték - felszívódott.

Júliusban az egyik felhasználó azt tweetelte Mangionénak: „Hónapok óta nem hallottam felőled”, és arra kérte, hogy tudassa vele, Mangione be tudja-e tartani a felhasználó esküvőjére tett „ígéreteit”. November végén, alig néhány héttel a lövöldözés előtt egy másik felhasználó azt írta Mangionénak: „gondolok rád és imádkozom minden nap a nevedben. Tudd, hogy hiányzol és szeretlek”.

Mangionétól hétfőn a bíró megkérdezte, hogy tartja-e a kapcsolatot a családjával. „Egészen a közelmúltig” – válaszolta. A megkérdezett rokonai mind értetlenül állnak a gyilkosság előtt.

A nyomozók mindesetre tovább kutatnak bizonyítékok után, amik Mangionét a lövöldözéssel kapcsolatba hozhatják. Az egyik, amit vizsgálnak, az a kézzel írt manifesztó, ami a letartóztatásakor nála volt.

A 262 szavas írás azzal kezdődik, hogy a levélíró vállalja a felelősséget a gyilkosságért – mondta a Timesnak egy rendőr, aki látta a dokumentumot. Az író azzal folytatja, hogy miközben a UnitedHealthcare piaci kapitalizációja nőtt, az amerikaiak várható élettartama nem. „Hogy megkíméljem Önöket egy hosszadalmas nyomozástól, világosan kijelentem, hogy nem dolgoztam senkivel” – szerepel a szövegben, ami továbbá elítéli azokat a vállalatokat, amik „továbbra is visszaélnek országunkkal a mérhetetlen profit érdekében”.

Eric Adams, New York polgármestere hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta, Mangione „megfelel az általunk keresett személyleírásnak”, és hogy „több olyan tárgy van nála, amelyekről úgy véljük, hogy kapcsolatba hozhatóak az esettel”. A férfit várhatóan már kedden átszállítják New Yorkba.