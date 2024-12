Közokirat-hamisítás gyanúja miatt eljárást indítottak Delhusa Gjon ügyében

A rendőrség közokirat-hamisítás gyanúja miatt indított eljárást Delhusa Gjon tilosban parkolásával kapcsolatban – írja a Telex. A lap megkeresésére a rendőrség azt válaszolta, az énekes ügyében „a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság közokirat-hamisítás gyanúja miatt indított eljárást. A szükséges nyomozási cselekmények folyamatban vannak, gyanúsítotti kihallgatás válaszadásunkig nem történt”.

Delhusa Gjont még októberben kapták tilosban parkoláson, erről nemrég Kreitler-Sas Máté újbudai önkormányzati képviselő számolt be egy Facebook-posztban. Akkor videó is készült, amin Delhusa Gjon rendőrigazolványokat lobogtat és azt mondja:„Baleseti helyszínelő vagyok, világos? Ezen kívül IPA tag vagyok, fizetem a tagságot.”

A Blikknek Delhusa azt mondta, tagja az International Police Association (IPA) nevű szervezetnek, ami „gyakorlatilag annyit jelent”, hogy „támogatja” a szervezetet.

Azt is elmondta, nem tartja magát szabálysértő fajtának, de egyszerűen nem talált parkolóhelyet, „őrület van Budapesten”. „Ebben az esetben is az történt, hogy rákényszerültem, ráadásul egy eldugott helyen, ahol nem zavartam senkit” – mondta az énekes, aki szerint fel lett fújva az ügy, különösen úgy, hogy a bírságot is kifizette.

Az újbudai képviselő szerint egyébként a fehér Mercedes azóta is rendszeresen feltűnik a járdán vagy a zöld területen ugyanazon a környéken.