Hiába tiltakozik az ellenzék, elnököt választanak Grúziában, a tbiliszi parlament épületénél már gyülekezik a tömeg

Elkezdődött Tbilisziben az elnökválasztás. Mint az MTI híre kitér rá, az új elnököt most először egy 300 küldöttből álló kollégium választja meg. Eddig közvetlenül választották az államfőt, de a kormánypárt Georgiai Álom 2017-ben módosította az alkotmányt, hogy egy parlamenti és regionális képviselőkből álló testület döntsön a kérdésben. A testületben a kormánypártnak egyértelmű többsége van.

photo_camera Ellenzéki üzenetek Tbilisziben, 2024. december 14-én Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE/AFP

Az egyetlen jelölt a Georgiai Álom képviselője, Miheil Kavelasvili. Az 53 éves egykori futballista 2016 óta parlamenti képviselő, aki radikális jobboldali nézeteiről ismert. Kritikusai azt is szóvá teszik, hogy a jelöltnek felsőfokú végzettsége sincs.

Az ellenzék eleve nem ismeri el az elnökválasztást, mondván, továbbra is a hivatalban lévő Szalome Zurabisvili marad a legitim államfő, akinek most jár le a mandátuma.

Zurabisvili és az ellenzék az október végi parlamenti választások szerintük csalással született eredményét sem ismerik el. A kormányzó Georgiai Álom megőrizte parlamenti többségét, a 150 képviselői helyből 89-et szerzett meg az október 26-ai szavazáson. Az ellenzék azzal vádolja a kormánypártot, hogy Moszkva segítségével manipulálta a szavazást, azóta bojkottálja a parlamenti üléseket, és új választásokat követel.

photo_camera Ellenzéki tüntetők Tbilisziben, 2024. december 14-én Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE/AFP

Szalome Zurabisvili, aki 2018 óta köztársasági elnök, kijelentette, hatéves mandátumának hétfői lejárta után is hivatalban marad, miután az egyetlen legitim vezetőnek tekinti magát, amíg új választásokat nem tartanak.

A választások óta állandósultak a tüntetések a grúz fővárosban és más településen is, a hatóságok több alkalommal is erőszakosan léptek fel a demonstrálók ellen. Az elnökválasztás ellen tiltakozva szombaton is sokan mentek utcára, a tömeg Tbilisziben – ahogy arról a Meduza is beszámol – a parlament környékén gyülekezik.