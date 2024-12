HM-üdülő került baráti áron NER-közeli kezekbe Csopakon

Bár milliárdos értéke van, „a NER-közeli Sápi Major Kft. ennél olcsóbban vett meg az államtól egy vízparti, de stranddal, lejáróval nem rendelkező egykori honvédségi rekreációs központot” – írja a Népszava. A cég annak a nyergesújfalui Abronits Róbertnek az érdekeltségébe tartozik, aki a Dömper Bt.-ként indult Viadom Zrt.-vel 2010 előtt a szocialista-szabaddemokrata kormányok egyik kedves autópálya-építője volt, mígnem 2007-ben fizetésképtelenné vált (a válságáról a régi, még nem kormánypárti irányba fordított Indexen többször is írtunk, például itt és itt), majd 2014-ben fel is számolták.

Abronits viszont azóta is sikeres vállalkozó, a Válasz Online 2021-ben a szintén nyergesújfalui Völner Pál Mészáros Lőrinceként emlegette, és 13 találattal szerepel a K-Monitor adatbázisában. Ezúttal a Honvédelmi Minisztérium korábbi 2. számú Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központját (KORK) sikerült megvennie (a létesítménnyel tavaly novemberben az igazi Mészáros Lőrincet is hírbe hozták). A Népszava úgy tudja, hogy Abronitsék már csak azért is tudtak sikeresen licitálni az ingatlanra, mert egyedül ők jelentkeztek rá.

A cég bruttó 782,8 millió forintért szerezte meg a közel 1,1 hektáros területet, ahol tavaly őszig katonai kiképzési és oktatási rendezvényeket tartottak, míg a nyári főszezonban „az aktív állomány regeneráló pihentetésére” fordították azt. A cikk ingatlanos adatbázis alapján azt írta, csak a telek értéke meghaladhatja a 700 millió forintot, márpedig itt van még „23, klímás, zuhanykabinos, wifivel, hűtőszekrénnyel, tévével felszerelt, teraszos faház” (egy kétágyas, 19 négyágyas és 3 ötágyas), továbbá medencék, étterem, horgászstég. Ennek fényében nem meglepő, hogy a lapnak nyilatkozó ingatlanpiaci szakértő szerint milliárdos értékű ingatlanról van szó, vagyis a cég a piaci ár alatt jutott a hajdani rekreációs központhoz.