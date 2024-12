Jeszenszky Zsolt: A Fideszben sok a tehetségtelen, morális iránytű, vízió, nemzeti elkötelezettség nélküli ficsúr

Jeszenszky Zsolt a PestiSrácokon azt írja: „Mert látnunk kell, hogy Magyar Péter nem az egyetlen. A Fideszben és holdudvarában számos további Magyar Péter »bújik meg«. Nem túl tehetséges, semmifajta morális iránytűvel, vízióval, nemzeti elkötelezettséggel nem rendelkező, de a pozíciókat és az ezekkel járó anyagi előnyöket nagyon élvező ficsúrok. És nem csak ficsúrok; akár idősebb, türelmesebb, de hasonlóan nagyobb hatalomra vágyó »alvó ügynökök«. Akik egymással is folyamatos harcban állnak. Őket nem érdekli a »nagy képe«, számukra nem fontos a Magyar Nagystratégia, meg úgy egyáltalán, Magyarország sem. Kiválóan felmondják a szlogeneket, ha kell, és kevesen veszik észre rajtuk, ha nem hitelesek. Egy adandó alkalommal gondolkodás nélkül képesek lennének megpuccsolni Orbán Viktort, vagy legalábbis szabotálni, aláásni a bizalmat, zűrös ügyeket kreálni és szellőztetni, stb. Engedjük el egy pillanatra magunkat, és mondjuk ki: az anyjukat is bármikor megb-sznák a hatalomért, vagy a seggüket is bármikor odaadnák annak, aki többet ígér.”

A tipikusan fideszes (töhötömista/rákosista) programadó írás annyiból érdekes, hogy a szerző azzal vádolja párt- és harcostársai egy részét, hogy tehetségtelenek, hazafiatlanok, szűklátókörűek és erkölcstelenek.

photo_camera Jeszenszky Zsolt bohócsapkában Kötcsén 2024. szeptember 7-én. Fotó: Németh Dániel/444

Jeszenszky szerint ezeknek az embereknek az elkanászodásáért Orbán Viktor a felelős. Eddig az ellenzék szokta Orbánnak felróni, hogy a hazai ügyek helyett a világpolitikával foglalkozik, most viszont Jeszenszky is azt írja, hogy: „Orbán Viktor meglehetősen jól is tudta kezelni őket, hosszú időn keresztül. Orbán Viktor azonban végleg világpolitikus lett. És világpolitizál. Elsősorban az európai nagypolitika színterén mozog, és egyébként helyesen teszi. (…) Csakhogy amíg Orbán odakinn világpolitikát csinál, addig itthon egyre jobban cincognak az egerek. (…) Ha Orbán messze van, elfoglalt, és nem figyel rájuk, akkor könnyen vérszemet is kaphatnak.”