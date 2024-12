A Karácsonyt ezerrel autósüldözőző Fidesz újabb vaskos díjemeléssel lepi meg az autósokat

December 19-ig, azaz holnapig tart a társadalmi egyeztetése annak a rendelettervezetnek, amellyel a Lázár János vezette építési és közlekedési tárca egyes közlekedési hatósági eljárások díját módosítja (a tervezet itt található). A várhatóan február 1-jén hatályba lépő új tarifák közül számos drasztikusan, 27-64 százalékkal nőni fog az idei díjakhoz képest, ami újabb jelentős tehernövekedés az autósokon azok után, hogy januártól a jövedéki adó emelése miatt literenként 10-11 forinttal drágul majd a tankolás.

A forgalomba helyezési engedély díja például a mostani 178 900 forintról 242 100 forintra emelkedik, azaz több min 35 százalékkal, a jövőre várt infláció nagyjából tízszeresével emelkedik. A most 8000 forintba kerülő járműhonosítás 11 100 forintra, nagyjából 39 százalékkal drágul. Nagyobb arányban emelkedik az összeépítési engedély kiadásának költsége, ez a mostani 17 600 forint helyett a rendelet hatályba lépése után 27 700 forintba fog kerülni, ami több mint 57 százalékos emelés. A járműalkatrészre, tartozékra és járműtulajdonságra vonatkozó jóváhagyási jelek és engedélyek több mint 38 százalékkal drágulnak, így például az „E”, használati engedélye a mostani 117 300 forintról 162 300 forintra emelkedik.

FRISSÍTÉS:

Cikkünk eredeti verziójában pontatlanul írtunk a legfontosabb és legtöbbek által ismert tételről, az autók műszaki vizsgájának a díjáról. Ez szintén változik, a személyautósoknak a mostani rendeletben szereplő 16 290 forintos hatósági díj helyett 26 700 forintot kell fizetniük. A gyakorlatban már most is 20-30 ezer forint között van egy személyautó vizsgáztatása, a különbözetet azonban a műszakiztató helyek egyéb jogcímeken szedik be – ha marad ez a gyakorlat, akkor egy műszakiztatás akár 35-40 ezer forintba is kerülhet.