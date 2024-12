Elfogadta a parlament a békeköltségvetést, amelyben egyébként több százmilliárdnyi kockázatot azonosítottak

Pénteken a parlament 125 igen és 56 nem szavazattal elfogadta a 2025-ös költségvetést, amit Orbán Viktor már nyáron békeköltségvetésnek nevezett. Ennek ugyan feltétele volt a kormány szerint, hogy november elején Donald Trumpot válasszák meg az Egyesült Államok következő elnökének. Az ő irányításával ugyanis összejöhet a béke az orosz-ukrán fronton Orbánék szerint.

Az amerikai választás miatt kivételesen most nem nyáron, hanem ősszel, a választás után nyújtotta be a kormány a jövő évi tervezetet. Az év végi benyújtás előnye, hogy stabilabb alapokon nyugodhat a tervezet, ennek ellenére a Költségvetési Tanács harmincnál is többször említette a kockázat szót a 17 oldalas véleményében. Meglehetősen sok bizonytalanság övezi egyébként a következő évet. A kormány 397 forintos euróval tervezte meg a 2025-ös költségvetést, miközben az elmúlt hetekben sorra dönti a negatív csúcsokat a hazai fizetőeszköz, így nehezen vehető komolyan a kormány várakozása.

Kifejezetten optimista a kormány a gazdasági növekedést illetően is, hiszen 3,4 százalékos bővüléssel számolnak, miközben sem az EU, sem pedig az OECD nem látja a magyar gazdasági csodát, amiről Orbánék ábrándoznak.

Nézzük, hogyan fogunk élni 2025-ben, legalábbis a kormány terve szerint: