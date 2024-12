Minden párt megmentené a lomtalanítást, a Fidesz is szembement a MOHU-val a fővárosban

Meglepetésre teljesen egyhangú döntést hozott a Fővárosi Közgyűlés szerdán arról, hogy elutasítja a lomtalanítás tervezett átalakítását, amely társadalmi egyeztetés nélkül, a budapestiek érdekeivel ellentétes módon lett előkészítve – írja Vitézy Dávid egy posztban.

Vitézy a Fővárosi Közgyűlés szerdai döntésére reagál, amiről nem volt érdemi vita, talán ennek tudható be, hogy szinte teljesen elkerülte a sajtó figyelmét. Pedig egészen ritka, ami történt: a Közgyűlésben az összes párt a Fidesztől a Tiszán át a DK-ig és a többiekig egyöntetűen elutasította a hulladékgazdálkodást végző MOHU tervét, ami megszüntetné jelenlegi formájában a lomtalanításokat Budapesten.

A lomtalanításstop verdiktje sokaknál kiverte a biztosítékot, és azonnal két táborra osztotta az embereket: a lomtalanításhoz és a lomizáshoz mindenki viszonyul valahogy, mi is összeszedtük emlékeinket, miközben az intézmény nem csak a város kultúrájához tartozik hozzá, bőven vannak szociális vonatkozásai is, igaz, a köztisztaságot is jócskán érinti.

photo_camera Fotó: Fortepan / Prohászka Imre

Ehhez képest december 12-én még érdemi bejelentés sem volt arról, hogy a MOL hulladékcége 2025-től teljesen meg akarja szüntetni a lomtalanításokat. A tervezet szerint a jövő évtől kerületenként a hulladékot csak néhány gyűjtőponton gyűjtenék, ahová a lakóknak maguknak kellene elszállítaniuk a kidobni szánt lomjaikat. Minderről semmiféle társadalmi egyeztetés nem volt, és elég egyértelmű, hogy a régi bútorok elszállítása akár egy kilométeres távolságra is sokak számára megoldhatatlan lenne. Arról nem beszélve, hogy ezzel az izgalmas keresést és a hulladék spontán lakossági újrahasznosítását is ellehetetlenítenék.

Emiatt többek között a DK is azt követelte, hogy a Fővárosi Közgyűlés vegye napirendre a kérdést, Vitézy Dávid pedig szakbizottsági vitát kezdeményezett. Már ezen látszott, hogy a MOHU elgondolása mögül hiányzik a politikai támogatás. A bizottságban ugyanis mindkét nagy frakció, a Fidesz és a Tisza is ellenezte a gyűjtőpontos lomtalanítás bevezetését.

„Az egyetértés pedig itt is megmaradt: a Közgyűlés egyhangú döntésével azonnali tárgyalásokat kezdeményezett a Főváros és a MOHU között, hogy a budapestiek számára elfogadható megoldás szülessen”

– írja posztjában Vitézy.

A gond az, hogy a döntés nem a fővárosnál, hanem a MOHU-nál van. Vitézy azonban abban bízik, hogy „a teljesen egyhangú, minden politikai oldal támogatását élvező kiállás átgondolásra készteti a MOHU-t, aki a kormány által megbízott hulladék-koncesszorként dönt majd ebben a kérdésben”.

Vitézy azt tartaná a legjobb megoldásnak, ha bevezetnék a lomtalanítás házhoz menő rendszerét, ahol minden lakó és társasház évi egy alkalommal igényelhetne lomtalanítást, amire mondjuk egy hónapon belül kapnának egy dátumot: aznap kipakolhatnának, és a szolgáltató rögtön el is vinné a kitett lomokat.