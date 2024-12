Putyin kitüntette fő propagandistáját, aki könnyes szemekkel csodálja az ő jóságát

A Hazáért Érdemrenddel tüntette ki Vlagyimir Putyin a Kreml talán legismertebb propagandistáját, Margarita Szimonjant. Az indoklás „a hazai újságírás fejlesztéséhez való jelentős hozzájárulásról” és a „társadalmi jelentőségű események előkészítésében és lebonyolításában való aktív részvételről” szól.

Az, hogy a kitüntetés miért jár, ebből a pár nappal ezelőtti részletből is sejthető:ó Szimonjan elérzékenyülve arról értekezik, mennyire ritka, hogy Putyin ennyi hatalomban töltött év után is ennyire fantasztikusan jó, sőt kedves ember maradt, hihetetlen munkamorállal – majd rátér arra, hogy bármiféle tűzszüneti tárgyalások előtt jó lenne még Oresnyikkel, a legújabb orosz csodafegyverrel megszórni az ellenséget.

A korábban Putyintól már Becsületrendet is kapó Szimonjan közel húsz éve, 25 éves kora óta az RT főszerkesztője, a kevés propagandista egyike, akinek a kétezres évek eleje óta közvetlen bejárása van a Kremlbe. 2014 óta ő a Szputnyik főszerkesztője is.

Az örmény családból származó Szimonjan karrierje a beszlani tudósításokkal indult, amikor a csecsen terroristák több mint ezer embert ejtettek túszul egy iskolában, az orosz különleges egységek rohama után pedig 186 gyerek maradt holtan a helyszínen. Szimonjan azóta is Putyin egyik leghűségesebb szócsöve. Ő készített legendásan abszurd interjút a gyilkosokkal a Szkripal-gyilkosság után, amiben az orosz titkosszolgálati tisztek azt állították magukról, hogy sima turisták voltak, akik a helyi toronyórát akarták megcsodálni Salisburyben.

Az Ukrajna elleni invázió óta egyre nyíltabban mond egyre radikálisabb dolgokat a heti politikai talkshow-kban és más fórumokon. Míg korábban az általa vezetett RT még azt hangoztatta magáról, hogy ők csak egy „másik álláspontot” mutatnak meg a nyugati narratívával szemben, 2022 óta Szimonjan a külföldi platformok betiltását követeli – az sem zavarja, ha ezt Twitteren kell posztolnia, az üzenetet egy Iphone-ról bepötyögve.

photo_camera Fotó: SERGEY GUNEEV/Sputnik via AFP

Az utóbbi két évben már a cenzúra leplezetlen pártolója: Szimonjan szerint azok az időszakok az orosz történelemben, amikor nem volt vagy csak korlátozottan érvényesült a cenzúra, mindig az ország összeomlásához vezettek.

„Azt tanították nekünk évtizedeken át, hogy a társadalomnak szabadnak kell lennie, hogy fejlett gazdaság nem működhet fejlett politikai rendszer nélkül és szabadság nélkül. Ez baromság. Nézzük meg Kínát. Tetszik a kínai gazdaság? Nekem tetszik. Van politikai és információs szabadság az országban? Nincs, nem is volt soha. De ez talán nem is olyan rossz dolog”

– mondta.

A háborúval kapcsolatban a héják közé tartozik, rendszeresen bírálja azokat az orosz katonai vezetőket és politikusokat, akik szerinte túl óvatosak és nem elég kegyetlenek. „Köpünk arra, hogy mit gondolnak odaát. Akik a hágai bíróságtól félnek, azok most figyeljenek: a vereségtől kellene félnetek, a megaláztatástól, és attól, hogy eláruljátok a népeteket. Hadd mondjam el: ha veszítünk, a hágai bíróság mindenkiért el fog jönni, azokért is, akik az utcát seprik a Kreml mögött” – üzent az egyik műsorában.

Margarita Szimonjan mondta azt is, hogy Putyin előbb vetne be nukleáris fegyvereket, mint hogy egy esetleges ukrajnai vereséget elismerjen, majd azzal nyugtatta vendégeit, hogy „egy nap úgyis mind meghalunk". A most ismét kitüntetett orosz propagandista 2022 óta az európai uniós és brit szankciós listán szerepel, 2024 szeptembere óta pedig az Egyesült Államok is szankcionálja amiatt, mert Washington szerint megpróbálta illegálisan befolyásolni az idei amerikai választásokat.