Országos élőlánc Grúziában, vasárnaptól ketten is az ország elnökének mondják majd magukat

Országos élőlánccal, "az Egység láncával" tiltakoztak szombaton a grúz ellenzékiek a kaukázusi ország szerintük elcsalt választása, a hatalom által megválasztott elnök vasárnapi beiktatása és az európai csatlakozás feladása ellen.

photo_camera Fotó: MIRIAN MELADZE/Anadolu via AFP

Ez a tiltakozások 31. napja; egy hónappal ezelőtt akkor kezdődtek a többször is erővel levert tömegtüntetések Tbilisziben és a nagyobb vidéki városokban, amikor a grúz kormány hivatalosan is bejelentette, hogy felfüggesztik az európai uniós csatlakozási folyamatot.

Grúziában októberben tartottak parlamenti választásokat, a hivatalos adatok szerint ötven százalék feletti eredményt ért el a Grúz Álom kormánypárt. Az eredményt azonban a grúz ellenzék és a nemzetközi közösség is vitatta, választási csalásokat emlegetve. Az eredményt a grúz államfő sem ismerte el – őt decemberben egy 300 fős testület szavazásán leváltották.

Szalome Zurabisvili elnöknek eszerint vasárnap járna le a mandátuma, a kormánypárt által beiktatott testület már meg is választotta az utódját, Miheil Kavelasvilit, a Manchester Cityben is megfordult egykori focistát. Zurabisvili azonban a parlamenti választásokhoz hasonlóan ezt a döntést is illegitimnek tekinti, ezért nem hajlandó átadni az inkább protokolláris szereppel járó államfői tisztséget, mint mondja, ezután is Grúzia elnökének fogja tekinteni magát.

Zurabisvili szintén csatlakozott szombaton egy időre az élőlánchoz: a tiltakozás leglátványosabb része Tbiliszi belvárosában, a Mtkvari folyó partján és a hidakon volt: