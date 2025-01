Nem évült el Till Tamás gyilkosának tette a Kecskeméti Törvényszék szerint

A Kecskeméti Törvényszék helybenhagyta a Kecskeméti Járásbíróság végzését, amivel egy hónapra elrendelte F. János letartóztatását – közölte a Kecskeméti Törvényszék Sajtóosztálya. Azt írják, a felülbírálat során arra jutottak, „az eljárás tárgyát képező bűncselekmény kapcsán sem az elkövetéskori, sem a jelenleg hatályos jogszabály alapján nincs lehetőség az elévülés számítására, az ugyanis fogalmilag kizárt (vagyis a cselekmény büntethetősége nem évül el)”.

Till Tamás gyilkosának büntethetőségével kapcsolatban komoly vita alakult ki decemberben. A rendőrség idén nyáron kezdett újra nyomozni Till Tamás ügyében, miután 24 év elteltével előkerült a fiú holtteste. Azóta nagyjából 40 embert hallgattak ki, köztük az akkoriban, 16 évesen, Till eltűnésének helyszínén, egy tanyán dolgozó F. Jánost. Aki azért lett most gyanús a rendőröknek, mert kiderült, hogy több tanút is megpróbált befolyásolni. F. János a negyedik kihallgatásán, november végén megtört, és mindent bevallott, de az elévülés miatt elengedték.

„Mélységesen megrázott és felháborított minket, miután kiderült, hogy a fiunk gyilkosát nem büntethetik meg. Egy anya ilyen helyzetben nem tud másra gondolni, mint arra, hogy nincs igazság a földön. Megérdemelné, hogy örökre börtönbe zárják” – mondta a hirado.hu-nak Tillné Katalin, Till Tamás édesanyja. A nő azt mondta, hogy az eltelt 24 év alatt valamennyire fel tudták dolgozni a fiúk halálát, de azt képtelenek elfogadni, hogy a gyilkos szabadon távozhatott.

photo_camera F. János, Till Tamás gyilkosa

Különböző internetes fórumokon azonban hamar azonosították a férfit, akit a Blikk is elért, nekik azt mondta, hogy ezek a napok elég nehézkesek számára. Nem sokkal később a Kecskeméti Járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását, és – némi nyilvánosságban lefolytatott jogvita után, amelyről ebben a cikkben írtunk – végül el is fogták. Fellebbezett ez ellen, de most a Törvényszék döntése nyomán felelnie kell majd aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött

személy sérelmére elkövetett emberölés miatt.

photo_camera Till Tamás temetése Fotó: Janecskó Kata

A gyilkosság napján F. Jánost a bajai V. József kisebb fizikai munkával bízta meg a tanyáján. Kiment cigarettázni a közeli ipartelepi útra, ahol találkozott az arra kerékpározó, általa korábban nem ismert kisfiúval, akit „segítségkérés ürügyén megszólított”. A kisfiú - egyezően a róla hallottakkal - szívesen vállalta, hogy segít a 16 éves fiúnak, és elkísérte a V. tanyára. Letámasztotta a kerékpárját, majd bementek a műhely mögötti fatárolóba. Ott F. János különösebb ok nélkül rátámadt a mit sem sejtő gyerekre, majd vallomása szerint egy ácskapoccsal megölte. A gyilkos brutalitására utal, hogy az ügyről kedden beszámoló rendőrtiszt szerint

a csontvázon borda-, koponya- és csigolyatörést is találtak a szakértők.

A holttestet áttolta a toldaléképületbe, fóliát terített rá és elásta. Tudta, hogy a helyiséget hamarosan le akarja betonozni V. József. A kisfiú kerékpárját a telek gazzal benőtt hátsó részére dobta, ott találta meg a szomszéd júliusban, majd a rendőrség szeptemberben.