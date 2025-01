Még beiktatása előtt ítéletet hirdetnek Trump hallgatási pénzes ügyében

Január 10-én, azaz beiktatása előtt 10 nappal ítéletet hirdetnek Donald Trump frissen megválasztott amerikai elnök ügyében - írja az AP hírügynökség.

Ugyan magát az ítéletet már tavaly májusban meghozta a manhattani esküdtszék, az ítélethirdetés dátumát akkor nem tűzték ki, büntetésének mértékéről csak nyáron döntött Juan Merchan bíró. Ő most, az ítélethirdetés dátumának kitűzése után jelezte, hogy nem szab ki börtönbüntetést, így a megválasztott elnök pénzbüntetésre és/vagy próbaidőre számíthat.

Merchan korábban is elmondta, hogy kötelességének érzi Trump elítélését még január 20-án esedékes beiktatása előtt, szerint ugyanis a mentelmi jog megválasztott, de be még nem iktatott elnökre nem vonatkozik. És bár felmerült annak a lehetősége is, hogy az ügyet befagyasztaná a bíróság mindaddig, amíg Trump kitölti a soron következő ciklusát is, Merchant szerint egy ilyen eljárás súlyosan aláásná a jogállamiság intézményét.

Trumpot összesen 34 vádpontban, egyebek között üzleti iratok meghamisítása, kampányfinanszírozási szabályok megsértése, választás befolyásolása és adócsalás miatt mondták ki bűnösnek, így ő lett az első amerikai elnök, akit büntetőügyben elítéltek.

Ez volt az az ügy, amiben Trump megbízta ügyvédjét, Michael Cohent a 2016-os választások előtt, kampányidőszakban, hogy fizessen 130 ezer dollárt a pornós Stormy Danielsnek, hogy a nő tartsa titokban a 10 évvel korábbi viszonyát Trumppal. Trump az ügy intézésért - részletekben, már elnökként - Cohennek 420 ezer dollárt térített meg, amit hamisan jogi kiadásként papíroztak le.

A perben meghallgatták Stromy Daniels is, aki részletesen elmesélte az együttlétüket.