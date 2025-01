Meloni Trumpnál járt Mar-a Lagóban

photo_camera Giorgia Meloni Fotó: ANWAR AMRO/AFP

Mar-a Lago-i birtokán látogatta meg Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Donald Trump megválasztott amerikai elnököt, pár nappal azelőtt, hogy a leköszönő Joe Biden január 9. és 12. között hivatalos látogatásra Rómába érkezne. - írja a New York Times.

Meloni, akit Trump „fantasztikus nőnek” nevezett, Trump mellett találkozott a leendő adminisztráció több kulcsfigurájával is, így Marco Rubio leendő külügyminiszterrel és Scott Bessent pénzügyminiszterrel.

A társaság a beszélgetésen kívül megnézett egy dokumentumfilmet, ami arról a jogi próbálkozássorozatról szólt, amivel Trump érveénytelenítetteni próbálta a vesztes 2020-as elnökválasztás eredményeit.

Meloni eddig is jó viszonyban volt Trumppal, illetve milliárdos sidekickjével, Elon Muskkkal is. A New York Times szerint Meloninak két fontos célja lehet a látogatással: elérni hogy ő legyen Trump fő európai tárgyalópartnere és Trump támogatását kérni az Iránban nemrég letartóztatott olasz újságíró, Cecilia Sala ügyében. A riportert közvetlenül azután fogták le, hogy Olaszországban amerikai kérésre letartóztattak egy iráni férit, aki a gyanú szerint drónalkatrészeket szerzett be az ország Forradalmi Gárdája számára.

Az európai közvetítő szerepéért Orbán Viktor is versenyez, de Meloni a világ 8. legnagyobb gazdaságának miniszterelnökeként sokkal jobb pozícióból indul. Trumpot megválasztása óta rajtuk kívül Javier Milei argetin elnök és Justin Trudeau kanadai miniszterelnök látogatta meg Mar-a-Lagóban.