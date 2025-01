Rogán Amerikából való kitiltásán viccelődve reklámozza magát egy V. kerületi burgeres, de kap egy kacsintást Tiborcz István is

Ezt nevezem kontextusba rakott hirdetésnek!

Rogán Antal kitiltása Amerikából, a magyar törvényhozás és Tiborcz István szelleme is felmerül témaként egy budapesti, ötödik kerületi - vagyis az egykori Rogán-földön található - hamburgerétterem friss online hirdetésében.

„Ha amerikai életérzésre vágysz, de nem engednek be az országba! Billog burger bar, csak 300 méterre a parlamenttől! If you want to feel the american lifestyle but you are banned from the US! Billog burger bar, 300m from the parlament. BDPST"

- szól a szöveg. Külön pluszpont, hogy vizuálisan nem vitték túlzásba az utalgatást, így a képen nem jelenik meg Rogán, ami csak túlmagyarázná a poént: