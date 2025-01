Lázár minisztériumának többedszerre sem sikerült rendesen kiadnia a részben állami tulajdonú gép engedélyét

Először január 26-i dátummal, majd a 2022-ben megszűnt Innovációs és Technológiai Minisztérium logójával sikerült kiadnia az állam által vásárolt tehergép engedélyét az Építési és Közlekedési Minisztériumnak, írja a 24.hu.

A minisztériumhoz tartozó Közlekedési Hatóság január 8-án, szerdán tette közzé az Airbus A330-as gép engedélyét is tartalmazó üzemben tartási engedéllyel rendelkező társaságokat felsoroló dokumentumot. Miután Hadházy Ákos független képviselő jelezte, hogy a dokumentum január 26-i dátummal jelent meg, rövid időn belül 2024. december 23-ra változtatták a kiadás időpontját és azt mondták, hogy adminisztrációs hiba történt.

A lap által megkérdezett repülési szakembere szerint az új időpont sem életszerű, mert a repülőgép éppen ezen a napon repült először azt követően, hogy novemberben végleg kikerült a korábbi üzemeltető WizzAir flottájából. Márpedig nehezen elképzelhető, hogy a délután hatkor véget ért repülés után még aznap kiadták volna az engedélyt.

Egy másik, kisebb baki is becsúszott a listára: az eredeti és a javított listát is sikerült Ministry for Innovation and Technology, azaz a 2022-ben megszűnt Innovációs és Technológiai Minisztérium logójával kiadni. A Palkovics László által vezetett minisztérium alá tartozott ugyanis a légügyi terület, amely a 2022-es új kormányban Lázár János alá került.

A listán először tűnt fel a Hungary Airlines Kft. neve, amelynek többségi tulajdonosa egy Magyarországon élő kínai üzletember Wu Jiang. Mellette két kisebbségi tulajdonos szerepel, egy pekingi cég, valamint a tavaly november végétől állami tulajdonban lévő Air Hungary Szolgáltató Zrt.