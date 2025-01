Magyar Péter fél év után újra megkérdezi, hogy maradjon-e EP-képviselő

„Júniusban nagy többséggel úgy döntöttetek, hogy vegyem át az európai parlamenti mandátumomat. Akkor megígértem, hogy félév múlva újra kikérem erről a véleményeteket. Az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó. Holnap reggel indul a szavazás, hogy folytassam-e a brüsszeli és strasbourgi munkát a pártelnökség mellett” – írja Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője.

photo_camera Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 18-án Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Fél éve azért szavaztatta meg, hogy beüljön-e az Európai Parlamentbe, mert eredetileg azt mondta, ezt nem tervezi, de aztán talált érveket emellett. Meg is szavazták, be is ült.