Guardioláék válnak

photo_camera Guradiola és Serra mélybajor outfitben. Fotó: ALEXANDRA BEIER/AFP

Spanyol sajtóhírek szerint 31 év járás és 11 év házasság után elválik Pep Guardiola és Cristina Serra. A világhírű fociedzőnek és divatipari vállalkozó feleségének 3 közös gyereke van.

A spanyol lapok szerint Guardioláék jó viszonyban maradtak és nem hirtelen elhatározásról van szó: a döntés hónapok óta érett. A házaspár eleve távkapcsolatban élt már öt éve. Cristina Serra ekkor költözttt vissza Barcelonába Manchesterből a kisebbik lányukkal együtt, hogy többet tudjon a cégével foglalkozni. Később Londonban is vett egy lakást és az angol és a katalán főváros között ingázott. De a pár tagjai az elmúlt években is rendszeresen találkoztak, Angliában és Katalóniában is. 2023 nyarán még voltak annyira jóban, hogy miután a Manchester City megnyerte a BL-döntőt, így csókolóztak a pályán:

photo_camera Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto via AFP

Guardoláék nagyobbik lánya, a 24 éves Maria modell és Instagram-influencer, 22 éves fiúk, Marius Dubaiban lakó, reklámban és marketingban utazó vállalkozó, a 17 éves Valentina pedig középiskolás.

A házaspár tagjai 1994-ben ismerkedtek meg egymással a Serra család barcelonai ruhaboltjában, ahol divatbemutatót tartottak, amin az akkor 23 éves Guardiola híres vendég, a 20 éves Cristina Serra pedig manöken volt.