Állati rekordokkal tért vissza Garfield a SPAR-ba!

A világ legkülönlegesebb állatait bemutató matricás albummal, az Állati Rekordok 2-vel tért vissza a SPAR és INTERSPAR áruházakba a Föld legismertebb macskája, Garfield.

A szarkasztikus humoráról és nem hétköznapi lustaságáról ismert ikonikus képregényfigurát, Jim Davis alkotta meg 1978-ban. A történetek poénjai a mindennapi élet apró bosszúságaiból és Garfield cinikus hozzáállásából fakadnak, ami miatt világszerte emberek milliói rajonganak érte.

Idén visszatért a SPAR-ba a világ leglustább macskája

Új, állati rekordokat felvonultató matricagyűjtő albummal tért vissza Garfield a SPAR-ba. A szórakoztató, ismeretterjesztő, fotókkal gazdagon illusztrált 70 oldalas kiadványban állati rekordokkal kapcsolatos információkat, érdekességeket, valamint játékos feladatokat találsz.

A kiadványban a leginkább veszélyeztetett, a legundibb, a leghűségesebb és még számtalan rekordot tartó állatot ábrázoló matricák és történetek kaptak helyet, és közöttük igazi különlegességek is el vannak rejtve. Ahogy a korábbi matricás albumok esetében, úgy az Állati Rekordok 2-nél is a SPAR célja a gyűjtőszenvedély felébresztése mellett az ismeretterjesztés. A szórakoztató kiadvány, amely a környezetvédelem és a természet védelmének fontosságára is felhívja a figyelmet, az egész családod számára nagy élményt jelent majd. Fedezzétek fel Ti is az állatvilág különlegességeit!

Zöld és kék csomagok várnak rád

A SPAR és INTERSPAR üzletekben történő vásárlásaid után 5000 forintonként 5 matricát tartalmazó zöld matricacsomagot kapsz ajándékba, amelyeket beragaszthatsz a legújabb Garfield Állati Rekordok 2 albumba. Sőt, a SPAR heti extra ajánlatai mellé további ajándék matricacsomagot is kaphatsz!

Ezek mellett vásárlási értéktől függetlenül 149 forintért ugyancsak 5 matricát rejtő kék matricacsomagot vehetsz. A korábbiakhoz hasonlóan az új albumban is találhatsz speciális matricákat: ilyenek például az állatok körvonalait követő, illetve recés felületű, csillogó, valamint a metálfényű matricák.

Csapj le az albumokra és kezdd el a gyűjtést

Az Állati Rekordok 2. gyűjtőalbumot 999 Ft-os egységáron vásárolhatod meg a SPAR és INTERSPAR üzletekben, a szuper kötetet a MySPAR applikációban aktiválható termékkuponnal pedig még kedvezőbben, 899 Ft-os áron érheted el. Ehhez előzetesen le kell tölteni a MySPAR applikációt, melyben rögzíteni kell a SuperShop kártyát is.

Az akció érvényes a SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner és SPAR market üzletekben. A MySPAR termékkupon promóció nem érvényes az OMV-SPAR express és az Orlen-DESPAR üzletekben, illetve a SPAR online shopban.

Bővebb információért kattints ide!