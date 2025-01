Források megerősítették, hogy megegyezett a tűzszünetről Izrael és a Hamász. A megállapodás előtt a katari miniszterelnök mindkét fél képviselőivel találkozott.

Az AP információi szerint a megállapodás részeként a Hamász több tucatnyi izraeli túszt enged el, Izrael pedig több száz palesztin fogvatartottat enged szabadon. A tűzszünetnek köszönhetően hamarosan a humanitárius segélyeket is gond nélkül el tudják juttatni a Gázai övezetbe.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök azt mondta, még nem állapodtak meg a tűzszünetről. A részleteken még dolgoznak. Az izraeli kormány helyi idő szerint csütörtök délelőtt 11-kor tárgyal a megállapodásról. A miniszterek szavaznak majd a tűzszünetről, a javaslat elfogadásához egyszerű többségre lesz szükség.

A hír hallatán a Gázai övezetben és Tel Avivban is ünneplő emberek vonultak az utcára.

photo_camera Ünneplő palesztinok Fotó: Mohammed Salem/REUTERS

photo_camera Fotó: Ilia Yefimovich/Ilia Yefimovich/dpa

Joe Biden amerikai elnök csütörtökön tájékoztatja a nyilvánosságot a megállapodás részleteiről.

A tűzszünet hírére azonnal reagált Donald Trump is. A január 20-án hivatalba lépő amerikai elnök azt írta, a megállapodás a „történelmi” választási győzelmének köszönhető. (via The Guardian)