Három városban is választanak, de sehol sincs DK vagy MSZP – és van, ahol még Fidesz sincs

Veszprém, Tiszakécske és Budakalász egy-egy választókerületében tartanak önkormányzati választást vasárnap.

Júniusban mindhárom körzetben szép számmal voltak még pártos jelöltek, mára a logók nagy része eltűnt.

Tiszakécskén a Fideszből is kilépett az eddigi képviselő.

Budakalászon pártszakadás volt, a régi és az új Fidesz sem indul.

Veszprémben megszűnt az ellenzéki összefogás, se az MSZP, se a DK logója nincs ott a momentumos jelölt neve mellett, aki ennek örül.

A Tisza Párt ezeken a választásokon sem indul.

A vasárnapi III. kerületi időközi választásról már írtunk, a korrupciós ügy miatt a DK-s polgármesterrel együtt letartóztatásban lévő szocialista Czeglédy Gergő megüresedett helyére választanak itt képviselőt.

Óbudán kívül az ország három városának egy-egy választókerületében is rendeznek választást. Ezek érdekessége, hogy a nyári önkormányzati választáshoz képest megritkultak az ellenzéki pártlogók. Nem is csak az ellenzékiek, Budakalászon például ezúttal nemcsak az ellenzéki összefogás, a Fidesz sem indít jelölet.

Veszprém – ahol nincs MSZP és DK

A veszprémi időközi választásnak nincs különösebb tétje. A Fidesz magabiztos többséggel vezeti a várost, a kormánypártnak 11, az ellenzéki összefogásnak 3, a Fideszből kivált Együtt Veszprémért egyesületnek 2, a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak és a Mi Hazánknak 1-1 képviselője van. A választást azért kellett kiírni, mert a körzet veteránja, a fideszes Hegedűs Barbara ült be a parlamentbe az európai parlamenti képviselővé választott Dömötör Csaba helyére.

Kik indulnak most?

Csóri Péter (Momentum)

Havay Fanni (MKKP)

Kavalecz Gábor (Fidesz)

Varga József (Együtt Veszprémért)

A júniusi választáshoz képest a mihazánkos jelölt hiánya mellett az MSZP, DK és Párbeszéd logójának eltűnése is újdonság. Jó fél évvel ezelőtt még ezek a pártok indítottak a Momentummal kiegészülve közös jelölteket, most erről nincs szó, csak a Momentum indul.

Csóri Pétertől azt kérdeztem, miért csak momentumosként indul, hova lett a többi párt? „Nincs nagyon kapcsolatom velük – mondta a Pannon Egyetem politikatudomány szakán idén diplomázó jelölt. – Veszprémben leginkább az MSZP van jelen. Annyit tudok, hogy hivatalosan vizsgálták, induljanak vagy sem, és végül erre jutottak.”

A jelölt örül a döntésüknek, szerinte így nagyobb esélye van, és a baloldali pártok logóit sem hiányolja a neve mellől. Az emberekkel beszélve úgy érzi, szívesebben szavaznak egy tisztán momentumos jelöltre. Ezek után nem meglepő, hogy egyetért pártelnökével, Tompos Mártonnal, aki a héten tette egyértelművé, hogy a Momentum elindul a 2026-os országgyűlési választáson. „A párt küldetése még nem ért véget, nem csupán Orbán leváltása, hanem egy új politikai kultúra megteremtése is a célunk” – mondta. Szerinte a kormányváltást inkább elősegíti, ha van egy párt azoknak, akik se a Fideszre, se a Tiszára nem akarnak szavazni.

A Tisza jelen van a városban, habár a többihez hasonlóan ezen az időközi választáson sem indul. „Ma is találkoztam velük a piacon, rendes emberek, változást szeretnének” – mondta róluk. Veszprémben a Tisza hullámán emelkedett fel az Együtt Veszprémért Egyesület, jól szerepeltek a választáson, kompenzációs listáról ketten is tagjai a testületnek, és most is indul egy jelöltjük, ami a Fidesz győzelmét könnyítheti meg.

A veszprémi 12-es egyéni választókerület a város határában elnyúló, zömmel családi házas övezet, de itt van a hírhedt 10 emeletes pokoli torony is, egy hajdani munkásszálló, sok-sok nehéz sorsú lakóval. Az épület egyik emeletén hajléktalanszálló működik.

Csóri Péter szerint jó lenne, ha olyan politikus képviselné a közgyűlésben a választókerületben élőket, aki elérhető, lehet rá számítani, a fideszes többség ellensúlya tud lenni. Egy helyi ügyet is említ: ki szeretné vizsgáltatni a márkói illegális szemétlerakat ügyét, különös tekintettel arra, hogy ez mennyire érinti a veszprémi ivóvízbázist.

Tiszakécske – ahol csak a Fidesz van

A fideszes Petrezselyem László júniusban még elindult a tiszakécskei 4-es egyéni választókerületben, ahogy 22 éve mindig. 74 százalékos eredménnyel húzta be a körzetet a 25 százalékos MSZP-s jelölt előtt, aki az a Csernus Ferenc volt, aki az MSZP 1994-es győzelme után országgyűlési képviselő volt.

Petrezselyem a győzelme után nem sokkal úgy döntött, lemond a képviselőségről, sőt a Fideszből és a KDNP-ből is kilép. „Joggal gondoltam úgy, hogy ha a munkámmal kapcsolatban a Fidesz vezetőségének problémája van, akkor azt megbeszélik velem – írta a Facebookon. – Sajnálatos módon ez nem így történt. Az alakuló ülésen, az eskütétel előtt ezért bejelentettem kilépésemet a Fideszből, a KDNP-ből, és visszaadtam a képviselői mandátumomat.”

Hogy mi volt az ok, azt senki sem tudja, ő ennél többet nem akart mondani. Egyesek szerint nem értett egyet azzal, hogy a pártközpontból döntik el Tiszakécske ügyeit. Petrezselyem a független Bagó Ákos Károly vendéglátós vállalkozót, formatervező mérnököt, grafikust, környezettervező szakmérnököt támogatja.

A tavaszi két induló helyett most öten vannak.

Babák Ferenc (Fidesz)

Bagó Ákos Károly (független)

Dakó József (2RK)

Kóczi László (független)

Tancsa János Sándor (független)

A tét itt sem nagy, a képviselő-testületben 9 fideszes és 3 MSZP-s van. Tancsa János Sándor is MSZP-tag, ő azonban függetlenként indul. De miért is? – kérdeztem tőle. Nos, egyrészt Komjáthi Imrét ősszel választották meg az MSZP elnökévé. A bíróságnak hatvan napja volt bejegyezni a döntést, ami a jelöltállítás utolsó határidejéig nem járt le, így az MSZP technikailag nem lehetett jelölőszervezet. Ugyanez történt Óbudán is Sinkovics Milánnal. Tancsa azonban említ egy másik okot is. A szakmai tisztességét nem akarja feláldozni a politika oltárán.

Petrezselyem László lemondásának hátteréről ő sem tud újabb információt, de megosztott egy érdekes történetet. „A szórólapomon azt írtam, hogy Petrezselyem László cserbenhagyta a választóit. Ezután megkeresett, hogy szívesen leülne velem egy kávéra, megbeszélni azt, hogy mi történt valójában. Korrekt ember, nem véletlenül hagyta ott a Fideszt.”

A tiszakécskei 4-es választókerületet úgy írja le, hogy az „a központtól kicsit távolabb lévő, rendezettnek tűnő, sok szegénnyel megterhelt lakókörzet”. És hogy mi lenne a legfontosabb dolog, amin változtatna? „Tiszakécske viszonylag kiemelt körzet Bács-Kiskun megyében, de sajnos Lezsák Sándor birodalmának a része – mondta. – A város működése szomorú és szánalmas, Lakitelektől függ minden.”

Budakalász – ahol nincs Fidesz

Budakalász 8. választókerületében Balogh Csaba (2011 Egyesület) halála után kellett új választást kiírni. A választásnak nagy tétje itt sincs, a 2011 Egyesület kétharmadát egy esetleges választási vereség sem veszélyezteti.

A körzet júniusi választásán Balogh a Fidesz, a Tegyünk Együtt Kalászért Egyesület és az Otthonunk Budakalász Egyesület jelöltjét győzte le. Ez utóbbi egyesület neve mellett ott volt egy egész párthadsereg: DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd.

Most csak ketten indulnak:

Kotroczó Ferenc (független)

Kovács Márta (2011 Egyesület)

Hová tűntek a pártok? Amikor a testület egyetlen fideszes tagját, Lávinger Ildikót hívom, ő azt mondja, erről a Fideszt kellene megkérdezni. Hivatalosan ugyanis az Egy Szívvel Kalászért Egyesület – Fidesz-KDNP színeiben ül a testületben. Megkérdeztem, hogy miért nem indít jelöltet az Egy Szívvel Kalászért Egyesület. „Erről nem szeretnék nyilatkozni” – mondta.

Budakalászt 2010 és 2019 között a fideszes Rogán László vezette. 2019-ben a 2011 Egyesület nyert. A Fideszhez új emberek érkeztek, ez lett a központ által támogatott Egy Szívvel Kalászért Egyesület, amit a régi fideszesek egy része nem fogadott el, és Rogán vezetésével létrehozták a Tegyünk Együtt Kalászért Egyesületet.