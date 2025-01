Orbán Ukrajnát fenyegette a Ficóval történt találkozójuk után

photo_camera Orbán és a Fico a tárgyalásuk után tartott tájékoztatón. Fotó: TOMAS BENEDIKOVIC/AFP

Orbán Viktor miniszterelnök még tőle is ritkán hallható modorban támadta Ukrajnát, miután kedden Pozsonyban találkozott az EU másik Putyin-párti miniszterelnökével, a szlovák Robert Ficóval. A passzív-agresszív stílusban beszélő Orbán előbb azt mondta, hogy Ukrajna „agresszív és ellenséges nyilatkozatokat” tett a leállított gáztranzit ügyében, majd azt fejtegette, hogy Kijev már nem ül olyan biztosan a nyeregben, hogy ezt megengedhesse magának, és hozzátette:

„ha agresszívek maradnak és ellenségesek, pórul fognak járni. A végén még felidegesítenek bennünket, és ellenlépéseket fogunk tenni".

Orbán a sajtótájékoztatón arra utalgatott, hogy Trump elnök beiktatásával szerinte

„tegnap óta mi vagyunk a főáram, mi vagyunk a mainstream".

Orbán „teljes mellszélességgel" támogatja Robert Fico erőfeszítéseit, hogy tárgyalásos úton találjon megoldást a gáztranzit ügyére. A két kormányfő tárgyalásának az lett a legkonkrétabb eredménye, hogy Orbán bejelentette: mivel az Ukrajna irányából kiesett gázimportot a szlovákok csak dél felől tudják legalább részben pótolni, Magyarország kisegíti Szlovákiát, és arra készül, hogy majdnem 1 milliárd köbméterrel megnövelje az északi szomszéd felé irányuló gázszállítást.

photo_camera Magyar-szlovák két jóbarát. Fotó: TOMAS BENEDIKOVIC/AFP

Érdekes volt, hogy az Ukrajna kérdésében elmondásuk szerint egyetértő miniszterelnökök mennyire másképp beszéltek Ukrajna EU-tagságának lehetőségéről. Robert Fico az MTI szerint azt mondta, hogy

„Szlovákia támogatja a megfelelő feltételek teljesülése esetén Ukrajna uniós tagságát, NATO-tagságát azonban elutasítja.”

Orbán ehhez képest ebben a témában is kifejezetten fenyegető hangon beszélt, szintén az MTI szerint:

”Orbán Viktor azt mondta, akármit is mond Brüsszel Ukrajna uniós tagságáról, annak elfogadásához a tagállamok egyhangú döntése kell, arról Magyarország és Szlovákia is dönteni fog. Hiába gondolja azt Ukrajna, hogy jól fekszik Brüsszelben a mostani vezetésnél, "mi vagyunk a tagok Brüsszelben, ők meg jelentkezők" - tette hozzá.”

Az ukrán NATO-tagság kérdésében Orbán nem egyszerűen elutasította azt, hanem 100 százalékban azonosult Vlagymir Putyin orosz elnök véleményével:

„Azt mondta, az orosz-ukrán háborúnak az az oka, hogy az oroszok világossá tették: háború és katonai támadás árán is készek Ukrajna NATO-tagságát megakadályozni. Ukrajna NATO-tagsága azonnali, közvetlen, teljes háborút jelent Oroszországgal szemben."

Orbán végül azt mondta, hogy „ha Ukrajna ma csatlakozna az EU-hoz, azzal tönkretenné Magyarországot”, majd arra utalt, hogy lehet ugyan tárgyalni, de ez „évizedekig” is eltarthat.

A végig kioktató hangot megütő magyar kormányfő szerint

„Ha Ukrajna jót akar magának, akkor rendezze a viszonyát Szlovákiával, Magyarországgal, adja meg a tiszteletet, viselkedjen úgy, ahogy egy európai uniós tagjelöltnek viselkednie kell.”

A megbeszélésükről mindkét miniszterelnök azt mondta, hogy azon szóba került, hogy mind Szlovákia, mind Magyarország az Európai Unió és a NATO tagja és ezen nem is kívánnak változtatni. Orbán az Unióval is gúnyolódott, megismételve a Lovardában hétfőn elmondott beszédének azt a beszólását, hogy

„Brüsszel még a ráivás fázisában van"

Orbán ezzel arra célzott, hogy az Unió szerinte még nem tudott alkalmazkodni ahhoz az új helyzethez, ami a magyar kormányfő szerint Trump beiktatása óta fennáll.

A miniszterelnök állítása szerint az új nyugati főáram békepárti, családbarát és migrációellenes. A tavaly tartott EP-választásokon az Orbán elvbarátaiból összerakott Patrióták Európáért frakció ehhez képest 720 helyből 84-et tudott megszerezni, ami 11,7 százalékot jelent.

Orbán szerint régen voltak olyan sikeresek a magyar-szlovák kapcsolatok, mint most; Szlovákia lett Magyarország második legfontosabb kereskedelmi partnere Németország után. Robert Fico „nagyon barátinak” és „tartalmi szempontból gazdagnak” nevezte a tárgyalásaikat.

Izgalmak a szlovák belpolitikában

Robert Fico szlovák belpolitikai témákban is mondott érdekeseket. A Napunk beszámolója szerint arról beszélt például, hogy „sok témában inspirálja őt Donald Trump frissen beiktatott amerikai elnök". Annyira, hogy trumpista szellemben módosítaná a szlovák alkotmányt, amibe bele akarják írni, hogy Szlovákiában csak két nem van, férfi és nő. A gyerekek örökbefogadását is alkotmányosan kívánják szabályozni, illetve az állami oktatási program alapelveit is.

Fico ugyanakkor visszatáncolt SMER-es párttársa, Tibor Gaspar pár nappal ezelőtti nyilatkozatától, amiben az belengette Szlovákia EU-ból és NATO-ból való kilépését. Fico úgy fogalmazott, hogy Szlovákia „élettere" az Unióban és a NATO-ban van, ami nem jelenti azt, hogy „erre az élettérre csak passzívan fogunk tekinteni, és nem fogunk előállni saját szuverén álláspontokkal”.