Habonyék mellett Garancsi is szerzett elővásárlási jogot Rákosrendezőre

Nemcsak egy Habony Árpádhoz köthető magántőkealap, hanem személyesen Garancsi István is tulajdonos lett abban a Stockton Zrt. nevű cégben, amihez egy 626 ezer négyzetméteres terület is tartozik az arab befektetőknek eladott Rákosrendezőn, írja a Válasz Online cégadatok alapján.

photo_camera Garancsi István a Parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

Jámbor András képviselő szerdán mutatott be egy dokumentumot, amiből kiderült, hogy a Habony Árpádhoz közeli üzleti kör január elején megszerezte annak a cégnak a részvényeit, aminek elővásárlási joga van Rákosrendezőre. Stockton összes részvényét a ECEquity Befektetési Vagyonkezelő Zrt. vette meg, aminek az a Halkó Gabriella a tulajdonosa, aki Habony Áprád kormányzati tanácsadó vagyonkezelőjét is vezeti. A Stockton eredeti tulajdonosa Zelles Sándor volt, aki a Gyurcsány-kormány idején az állami vagyonkezelőt vezette, de a Válasz Online cikke szerint 2010 után már Habony Árpád köreivel működött együtt.

photo_camera Az adásvételi szerződés mellékletében lilával jelöltik a Stockton területét, ami most Garancsihoz és Habony köreihez került Fotó: MNV

A Válasz Online most megszerezte az ECEquity közgyűlési jelenléti ívét, amiből kiderült, hogy január 14-én már a cég új tulajdonosi szerkezetet jelentett be a cégbíróságon, ami alapján Halkó Gabriellának csak 5 százaléka maradt, a többi rész felesben a miniszterelnök „kötélbarátjaként” emlegetett Garancsi Istváné és egy Habony-közeli társaságé, Novacitas Kft.-é lett. A lap szerint nem is az állam által vitatott elővásárlási jog az igazán lényeges, hanem az, hogy tulajdonostársként a cég részt vehet a beruházás megvalósításában.

Nem ez az első alkalom, hogy Habony és Garancsi együtt üzletel: 2023 óta ketten osztoznak az öt budapesti kaszinót és a vegas.hu/vipcasino.hu online platformot 2056-ig működtető Las Vegas Casino-csoporton. Akkor Habony egyébként a miniszterré kinevezett Szalay-Bobrovniczky Kristóf tulajsonrészét vette át.