Orbán minden eddiginél keményebben nekiment az oroszok elleni uniós szankcióknak

Itt az ideje beszélni a szankciókról!

Véget vetettek a háborúnak?

– Nem.

Megnyomorították az orosz gazdaságot?

– Nem.

Sikerült Európának más, megfizethető forrásból helyettesítenie az orosz energiát?

– Nem.

A brüsszeli bürokraták által kidolgozott szankciók egy dolgot értek el: tönkretették az európai gazdaság versenyképességét. Eljött a változás ideje!

Nagyjából így szól magyarul Orbán Viktor még kedd éjszaka kitweetelt angol nyelvű posztja, amihez egy 48 másodperces videó is készült, amiben már a Magyarország által elveszített eurómilliárdokról is szó van (persze nem arról a tényleges 1,04 milliárdról, amit a magyar kormány uniós szabályokat figyelmen kívül hagyó politikája miatt veszítettünk).

A magyar miniszterelnök korábban is egyértelműen Brüsszel- és szankcióellenes, oroszbarát propagandát folytatott – ebben az EU-ban egy ideje már Fico szlovák miniszterelnök is társa –, bár elsősorban a hazai politikai harcokra tartogatta ezt. A tettei közben másról szóltak, hisz eddig hazánk is megszavazta az összes európai szankciót (bár néha gyengítve azt, Kirill pátriárkát például többször is kimentette a szankciós listáról a magyar kormány).

Vélhetően most Donald Trump hatalomra kerülésétől érzi magát elég erősnek, hogy nemzetközi színtéren is fellépjen az oroszokat az ukrajnai agresszió miatt büntetni hivatott uniós politika ellen. A poszt elég virális, a cikk megírásakor mintegy 11 ezer lájkja és több mint hatszáz reakciója van, főleg a szélsőséges, oroszbarát profilok, például a német AfD támogatói körében népszerű.