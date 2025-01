Több helyen kisüt a nap, de van, ahol még napokig szitálhat

Az összefüggő felhő- és csapadékrendszer péntek délelőtt délkelet, kelet felé elhagyja az országot, mögötte kisüt a nap, írja a met.hu. Északkeleten azonban tartósabban vastagabb, zártabb maradhat a felhőtakaró, így ezen a tájékon lesz esély délután néhány helyen záporra, hózáporra.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 11 fok között alakul, északkeleten lesz a hidegebb idő. Késő estére -2 és +3 fok közé hűl le a levegő. Estére a látási viszonyok is romlanak, köd, valamint rétegfelhőzet képződik, terjeszkedik, amelyek szombat reggelre akár nagyobb területet is beboríthatnak.

Hétvége

Szombat hajnalban ahol megmarad az előző esti köd, ott szitálhat is az eső. Kora délután a napos részeken 7, 14, a tartósan borult, párás tájakon csupán 0, 6 valószínű.

Vasárnap is maradhat a köd az Északi-középhegység tágabb térségében, ahol szitálás, kisebb eső is jöhet. Máshol a köd zsugorodását, feloszlását változóan felhős idő követi napos időszakokkal. Hajnalban -3 és +7 fok közötti, délután döntően 10 fok fölötti értékeket mérhetünk, de a tartósan borult, párás északi, északkeleti tájakon továbbra is több fokkal hidegebb lesz.