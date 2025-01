Bill Gates szerint „őrült szarság”, hogy Elon Musk külföldi szélsőjobboldali politikusokat támogat

Bill Gates keményen bírálta Elon Muskot, amiért több európai ország belpolitikájába is beavatkozott az elmúlt időszakban. A Microsoft alapítója „őrült szarságnak” minősítette Musk tevékenységét, amivel szélsőjobboldali politikusok közelségét keresi.

Gates szerint Musk túlkapásban bűnös. Annak ellenére választja a populista kavarást, hogy szuperokos ember, aki át tudná gondolni, hogyan tudna segíteni a világon. A jobboldalt szeretné népszerűsíteni, de a brit Nigel Farage-ra azt mondja, hogy nem elég jobboldali. Ráadásul a német szélsőjobboldali pártot, az AfD-t is támogatja. Gates szerint ez „őrült szarság”.

Gates őrületnek tartja, hogy Musk képes destabilizálni más országok belpolitikáját. A helyzet kivédésére felhozta az Egyesült Államok szabályozását, ami alapján külföldi személyek nem adhatnak pénzt amerikai pártoknak. Gates szerint lehet, hogy más országoknak is alkalmaznia kellene ezt a szabályt, hogy a szupergazdag külföldiek ne torzíthassák el a választásaik eredményét.

photo_camera Bill Gates Fotó: LIONEL BONAVENTURE/AFP

Musk az utóbbi időben sokat foglalkozik Európával. Bár a brit belpolitikára is eléggé ráfeszült, a leginkább Németországra koncentrált. Karácsony előtt arról posztolt, hogy csak a szélsőjobboldali AfD mentheti meg az országot, januárban pedig interjút is készített Alice Weidel AfD-elnökkel, akit az egekig magasztalt.

Pár napja pedig az AfD egyik kampányeseményén arról beszélt, ideje lenne, hogy a németek túllépjenek a múlt miatti bűnösség érzetén. Szerinte ugyanis Németország túl sok figyelmet fordít náci múltjából eredő bűntudatára. Erre a megjegyzésre Frank-Walter Steinmeier német elnök is reagált. Steinmeier Auschwitzból azt üzente Musknak, hogy a németek felelősségének nincsen vége.

Gates egyébként 50 millió dollárral támogatta Kamala Harris elnökjelölti kampányát. Miután a demokrata politikus elvesztette a választást, a milliárdos Donald Trumppal is találkozott. A régi-új elnök floridai rezidenciáján három órán keresztül beszélgettek járványokról és atomenergiáról. Gates szerint Trump nem volt elutasító az ötleteivel szemben. (via The Guardian)