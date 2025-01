Jogerős ítéletet hoztak a 2020-as Deák téri kettős gyilkosság ügyében

A Deák téri kettős gyilkosság másodrendű vádlottjának büntetését súlyosította, a harmadrendűét enyhítette, az elsőrendű vádlott büntetését pedig változatlanul hagyta a jogerős ítéletében a Fővárosi Ítélőtábla.

Ez változott

A bíróság közleménye szerint az ítélőtábla a másod- és harmadrendű vádlott cselekményeit a korábbi, elsőfokú ítéletben szereplő testi sértés helyett különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette kísérletévé minősítette, amit a másodrendű vádlott tettesként, a harmadrendű vádlott bűnsegédként követett el.

A Fővárosi Ítélőtábla a másodrendű vádlottra elsőfokon kiszabott 7 év 6 hónapos fegyházbüntetést 10 évre súlyosította, míg a „passzív pszichikai bűnsegéd” harmadrendű vádlott büntetését 5 év fegyházbüntetésről 3 évre enyhítette, az elsőrendű vádlottra kiszabott 25 év fegyházbüntetést pedig változatlanul hagyta.

A bíróság közölte, hogy a vádlottak a bűncselekményeket a Btk. szigorítása előtt követték el, ezért a büntetésük kétharmad részének kitöltését követő napon feltételes szabadságra bocsáthatók.

Az emberölés

Előbb 2020. május 21-én, majd 22-én éjjel is szóváltás és verekedés alakult ki több társaság között az Erzsébet tér közelében. Mindkét társaság tagjai ittasak voltak, a későbbi elkövetők közül ketten drogoztak is. A május 22-én éjjel történt összetűzésben az elsőrendű vádlott egy késsel megszúrta az egyik sértettet, majd a másodrendű vádlott többször fejen rúgta a földön heverő, magatehetetlen férfit, aki a helyszínen meghalt. Az elsőrendű vádlott ezután a másik sértettet is megverte, majd halálra szurkálta.

Cs. Krisztián felnőtt élete első napján, azaz 18. születésnapján követte el a gyilkosságot. Az eset után 3000 futballszurkoló vonult fel a Deák tér József Attila utca felőli oldalán, hogy megemlékezzenek az Újpest-szurkoló áldozatokról, és hogy tiltakozzanak a „cigánybűnözés” ellen.

photo_camera Rendőrségi helyszínelés a Deák téri kettős gyilkosság után Fotó: police.hu

Enyhítő és súlyosító körülmények

Az ítélőtábla indoklása szerint az elsőrendű vádlottal szemben azért nem volt a 25 év tartamú szabadságvesztésnél súlyosabb, életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabható, mert az elkövetéskor a 18. életévét épphogy betöltötte, a törvény pedig ez utóbbi legsúlyosabb büntetést a betöltött 20. életévhez köti.

A 19 éves, másodrendű vádlott a társa által megszúrt egyik sértettet hétszer akkor rúgta fejen, amikor a sértett már a szúrásoktól a földön fekve haldoklott, és a különösen kegyetlen fejrúgások miatt a sértett halála akkor is bekövetkezhetett volna, ha nem lettek volna halálosak az elszenvedett késszúrások. A másodrendű vádlott büntetése súlyosításra szorult, mivel – a törvényszéki minősítéssel szemben – a cselekménye kétszeresen minősülő, tettesként megvalósított emberölés bűntettének kísérlete volt.

A szintén 19 éves, harmadrendű vádlott kizárólag a jelenlétével erősítette a másodrendű ölésre irányuló szándékát, ezért terhén csak a legenyhébb részesi alakzat, a passzív pszichikai bűnsegély volt megállapítható, így az ő büntetését enyhítette a Fővárosi Ítélőtábla. (MTI)