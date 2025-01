Szabadlábra került Gyönyör Teréz

A tízrendbeli csalás és öt gyilkossági kísérlet miatt jogerősen 25 év szabadságvesztésre ítélt Gyönyör Teréz szabadlábra került, mivel ügyét újratárgyalják, írja a szlovákiai Napunk.

A 72 éves ipolysági nő rendkívüli jogorvoslattal élt, aminek a Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati tanácsa helyt adott. A 2022-es ítélet megfogalmazása és indoklása szeruntük törvénysértő.

Az ügy visszakerül másodfokra, Gyönyör Teréz szabadlábon védekezhet.

A három évvel ezelőtti ítélet szerint olyan barátnőit próbálta meg megölni a csattanó maszlagban is megtalálható atropinnal, akiknek jelentősebb összegekkel tartozott. Nemrég interjút közöltünk Barak Dávid dunaszerdahelyi újságíróval, aki elmondta: valószínűleg sosem igazolódhat be százszázalékosan, hogy a nő nemcsak áldozatai pénzét, hanem életét is elvette. Az interjúban arról is esik szó, hogy súlyos eljárási hibák miatt szoktak történni tévedések Szlovákiában.