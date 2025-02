Erőszakos bűnözőket és egyszerű menekülteket is „importálna” El Salvador az USA-ból, a jogvédők kiakadtak

„A hazánk iránti rendkívüli barátság jegyében El Salvador kész elfogadni a világ legpéldátlanabb és legkülönlegesebb migrációs megállapodását” – jelentette ki Marco Rubio, az USA külügyminisztere, miután latin-amerikai körútja során találkozott Nayib Bukele salvadori elnökkel. A megállapodás szerint El Salvador nemcsak a saját állampolgárait venné át, akik illegálisan utaztak be az Egyesült Államokba, hanem bármely állam kitoloncolt menekültjeit is, sőt más erőszakos bűnözőket is, akiktől az amerikaiak szívesen megszabadulnának.

Rubio szerint Bukele felajánlotta, hogy kész veszélyes bűnözőket elhelyezni a salvadori börtönökben, akik legálisan tartózkoznak az USA-ban, vagy akár amerikai állampolgárságuk is van. A külügyminiszter azt mondta, mindez nem kerülne sokba az Egyesült Államok számára, ellenben nagymértékben hozzájárulna az amerikai börtönrendszer fenntarthatóságához.

photo_camera Fogva tartottak Latin-Amerika legnagyobb börtönében, a salvadori Tecolucában, 2025. január 27-én Fotó: MARVIN RECINOS/AFP

Jogvédő csoportok elítélték a fejleményeket, egy prominens latino jogászcsoport képviselője a CNN-nek azt mondta, szomorú nap ez Amerika számára. Roman Palomares, az Egyesült Latin-amerikai Polgárok Ligájának elnöke közölte, a csoport ellenzi, hogy a kitoloncolt bevándorlókat úgy kezeljék, mint az állatokat, akiket ide-oda lehet szállítgatni az országok között, függetlenül attól, hogy melyiknek a polgárai. „Ezek emberi lények, és tönkreteszik az életüket” – mondta Palomares.

El Salvadorban a legmagasabb a világon a bebörtönzöttek aránya, emberi jogi szervezetek ugyanakkor – mint az Amnesty International – arra figyelmeztetnek, hogy az utóbbi évek rendkívüli intézkedései következtében rács mögé juttatottak közül nagyon sokan ártatlanok lehetnek. (CNN)