Egy debreceni vendéglátósnak megérte kifizetni az extrabírságot, csak hogy ne zárja be a helyet a NAV

Fél éven belül kétszer bukott le egy debreceni vendéglátóhely azzal, hogy nem adott nyugtát. Az adóhivatal ezért 12 napra bezárta volna az üzletet, amely üzemeltetője azonban inkább vállalta a 7 millió forintos extrabírság megfizetését. Ez a cég az első, amely az extra bírság megfizetésével kiváltotta az üzlet bezárását, közölte a NAV kedden.

Az adóhivatal szerint az üzletzárást a legsúlyosabb esetekben alkalmazzák, ilyen például a nyugtaadás vagy az alkalmazottak feketén foglalkoztatása (hivatalosan a bejelentés elmulasztása). Ha egy vállalkozó három éven belül másodszor nem ad nyugtát, másodszor is igazolatlan árut forgalmaz, vagy másodszor is feketén foglalkoztatja dolgozóját, akkor az adóhatóságnak nincs is mérlegelési joga, el kell rendelnie az üzlet bezárását – ezt lehet megúszni az emelt összegű bírsággal.

Az üzletbezárás kiváltásának nemcsak az a feltétele, hogy a vállalkozás megfizesse a határozatban előírt időpontig a mulasztásért kiszabott bírságot és az extrabírságot, hanem az is, hogy lemondjon a fellebbezési jogáról.

A NAV hozzátette: azok a mulasztók, akiknél a szabálysértés miatt 60 napos üzletzárást kell elrendelni, nem élhetnek ezzel a kedvezménnyel, azt nem lehet pluszpénzzel megváltani. (MTI)