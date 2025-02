Megugrottak a képviselői tiszteletdíjak néhány városban, Pécsen például ötször annyit költenek erre, mint korábban

Csaknem ötször több pénzt, az eddigi százmillióval szemben 486 milliót költ idén a pécsi önkormányzat a helyi képviselők tiszteletdíjaira, írja a Népszava. Ennek oka részben a városban kialakult politikai helyzet: a Fidesznek 11, a polgármester ellenzéki pártokat integráló csapatának 9 képviselője van a közgyűlésben, a többséghez így a két frakciónak szüksége van a Mi Hazánkért, a Kutyapárt és két civil szervezet egy-egy képviselőjére. Ezért hosszas alkuk után január végére kialakult egy olyan felállás, amiben két alpolgármester és öt tanácsnok van, de a képviselők díjazása is meghaladhatja az 1,2 millió forintot.

Nemcsak a pécsi közgyűlésben ugrott meg a tiszteletdíjakra fordított összeg – ami még magasabb is lehetett volna a végül elfogadottnál, az egyik civil képviselő, a Tiszta Kezek Mozgalom színeiben bejutott Bognár Szilvia nagyjából másfélszer több pénzt javasolt –, hanem például Győrben is. Bár ott is ellenzéki a polgármester, a testületben fideszes többség van, amely megszavazta, hogy a képviselői alapdíj 151 ezerről 563 ezerre nőjön. Emellett ha valaki bizottsági tag is volt, akkor 219 ezret kapott, ezt 844 ezerre emelték, az önkormányzati tanácsnok pénze 287 ezerről 1,06 millióra nőtt. A városi cégek fb-tagjainak javadalmazását is emelni akarta a többsége, de Pintér Bence polgármester bejelentette, hogy megvétózza a döntést.

A lapban szerepel több település, ahol jóval kisebb mértékben emelték a tiszteletdíjakat, illetve azok eleve kisebb összegűek. Hódmezővásárhelyen az eddigi 195 ezer után 265 ezret kapnak a képviselők, a szintén ellenzéki irányítású Siófokon 170 ezret kapnak a képviselők, a bizottsági tagságért, illetve elnökségért plusz 90, illetve 130 ezer forint jár.

A kormánypárti vezetésű Baján a képviselők alapdíja bruttó 108 ezer forintra, a bizottsági elnököké 210, a tanácsnokok 252 ezerre nőtt, Egerben 22 százalékos emelés után az alapdíj havi bruttó 200 ezer forint, a bizottsági tagok 290 ezret, elnökök 380 ezret kapnak, míg Érden a képviselői alapdíj megegyezik a minimálbérrel (bruttó 291 ezer forint), a bizottsági tagoknak 451 ezer, az elnöknek 553 ezer forint jár.