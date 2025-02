Friedrich Merz: Az EU nem lehet törpe Washington szemében

„Az EU-nak nem szabad törpének látszania Washingtonból, mert akkor úgy is fognak bánni vele” – mondta Friedrich Merz, az esélyes következő német kancellár, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke egy szerdai kampányeseményen. Merz szerint az Európai Unió nem engedheti meg magának, hogy gyengének mutatkozzon az Egyesült Államokkal szemben, ezért egységes kül-, biztonság- és kereskedelempolitikára van szükség, írja a Politico.

photo_camera Friedrich Merz kampányol. Fotó: CHRISTOPH REICHWEIN/dpa Picture-Alliance via AFP

A pártelnök Donald Trump acél- és alumíniumimportra tervezett 25 százalékos vámja miatt aggodalmaskodott, ami az Egyesült Államok és kereskedelmi partnerei közötti feszültséget csak növelte. Merz korábban is beszélt arról, hogy a mostani „már nem az az Amerika, amit korábban ismertünk”. Azt mondta, hogy „ahogyan a hivatalnokokat, az igazságügyi minisztériumot, az ügyészségeket kidobják, ahogyan kegyelmet adnak olyan embereknek, akiket évekre börtönbüntetésre ítéltek, ennek következményei lesznek Amerikára nézve”.

Németországban február 23-án előrehozott választást tartanak, Merz és a CDU az esélyes, de 20 százalék felett áll a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt is. Elon Musk, a Trump-kormány kulcsfigurája korábban arra buzdította a németeket, hogy az AfD-re szavazzanak, be is jelentkezett egy kampányeseményre. Orbán Viktor pedig épp kedden fogadta Alice Weidel pártelnököt, hogy lebontsák a német szélsőjobb elleni berlini falat.

A párt körüli politikai embargó éppen most rendült meg valamennyire, amikor a közvélemény-kutatásokat vezető CDU a múlt héten az AfD képviselőinek szavazataival próbálta meg (sikertelenül) a Bundestagban szigorítani a német bevándorlási törvényeket. Az AfD-vel való együttszavazást a többi párt mellett Angela Merkel korábbi kancellár is elítélte, Berlinben pedig vasárnap több mint százezren tüntettek az AfD politikai karanténból való kiengedése ellen.