Bennfentes tőzsdei kereskedéssel vádolják Magyar Pétert egy ügyben, amelyben az MNB vizsgálódik, de Magyar szerint az ő érintettsége „full kamu”

A Magyar Pétert lejáratni szánt hangfelvételek egyikén, egy még novemberben megjelent felvételen Vogel Evelin arról beszél, hogy Magyarnak 90 millió forintnyi részvénye van, és hogy részben olyan információk birtokában keresett pénzt a tőzsdén, amikről nem kellett volna tudnia. Ez alapján az Index ma arról írt – pontosabb forrásmegjelölés nélkül „sajtóinformációkat” emlegetve –, hogy az ügyben bennfentes kereskedelem gyanújával a Nemzeti Nyomozó Iroda is vizsgálódik.

Állításuk szerint olyan információk birtokába jutottak, amelyek szerint Magyar 2023. július 21-én, pénteken délután háromkor „az összes egyéb részvényét eladta, és több tízmillió forint értékben vásárolt Opus-részvényeket”. A Mészáros Lőrinc vagyonkezelőjének számító Opus – itt található a társaság tőzsdei adatlapja – még aznap, a piaczárás után egy részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, így a papírok árfolyama a hétfői piacnyitáskor jelentősen erősödött. Az Index szerint Magyar ekkor „emelt árfolyamon eladta ezeket a részvényeket, amivel jelentős, több millió forintos haszonra tett szert”.

Magyar Péter a vádakra egyfelől a Facebook-oldalán is reagált – helyreigazítási pert és büntetőfeljelentést helyezett kilátásba –, másfelől nyilatkozott a Hvg-nek is. Azt mondta, hogy „az Index cikke full kamu”, a banki kimutatásai bizonyítják ugyanis, hogy július 21-én nem vásárolt Opus-részvényeket, hanem csak július 25-én, azaz több nappal a hivatalos bejelentés után vett belőlük, amikor már mindenki tudott a visszavásárlásról. Azt is mondta, hogy az akkor vásárolt részvények „egy részét viszonylag hamar eladta, azokon keresett, míg egy részét megtartotta, azokból rosszabb árfolyamon tudott kiszállni”.

Az Opus egyébként már 2023. július 14-én döntött a részvény-visszavásárlásról, amit aztán csak egy héttel később jelentett be. Ez önmagában szabálysértő cselekedet volt, aminek meg is lett a következménye. A tőzsdefelügyeleti feladatokat is ellátó Magyar Nemzeti Bank szerint ezzel a cég megsértette a piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendeletben foglalt, a bennfentes információ lehető leghamarabb történő nyilvános közzétételére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, az erről szóló határozatuk itt olvasható pdf-ben. A cégnek ez az egyhetes halogatása viszont lehetővé tette, hogy a részvény-visszavásárlás híre eljusson többekhez, és azok megpróbálhassanak a bennfentes információval kereskedni.

Az MNB a kérdésünkre, miszerint Magyar Péterre szabtak-e ki bírságot, és ellene tettek feljelentést, azt közölte, hogy az ügyben 7 magánszeméllyel szemben indított eljárást bennfentes kereskedés gyanúja miatt. „Egyes eljárásokat az MNB már le is zárt (nem a kérdésében szereplő magánszemély kapcsán)” – válaszolták, és el is küldték lapunknak azt az idén január 16-i sajtóközleményt, amely szerint azt a személyt 21 millió forint bírsággal sújtották, és feljelentést tettek „a bennfentes kereskedelmet, illetve a bennfentes információk jogosulatlan közzétételét tiltó jogszabályok megsértése miatt”. Hogy az ennek a feljelentésnek nyomán indult esetleges eljárásra gondolt-e az Index, amikor azt írta, hogy bennfentes kereskedelem gyanújával az NNI is vizsgálódik, azt nem tudjuk; a rendőrségnek elküldtük az üggyel kapcsolatos kérdéseinket, de nem kaptunk választ.

Nézzük a kereskedési adatokat azokból a napokból! Az ominózus pénteken, július 21-én 168,8 forintos nyitóáron kezdtek kereskedni az Opus részvényeivel, napközben az árfolyam 183 forintig emelkedett, és ennek közelében, 181,8 forinton zárt, a mélypontja a nyitóár volt. Hétfőn, 24-én 190 forinton nyitott az Opus, és 188-223,5 forint közötti napközbeni mozgás után 217 forinton zárt. A forgalom kiugróan magas volt ezekben a napokban, pénteken 2 945 037 darab részvénnyel kereskedtek, hétfőn 6 911 836 darabbal, kedden 4 577 557 darabbal (a júliusi napi átlag 1,25 millió darab volt, enélkül a három nap nélkül nem egészen 662 ezer darab).

link Forrás

Azon a keddi napon, amit Magyar említ, 211-229 forint között mozgott a részvény árfolyama. Ez azért fontos, mert azt is állítja, hogy a 25-én (legrosszabb esetben ugyebár 229 forintért) vett részvényeinek volt egy része, nem adott el „viszonylag hamar”, és azokból később már „rosszabb árfolyamon tudott kiszállni”.

A historikus tőzsdei adatok szerint 2023. július 25-e után mindössze 9 olyan kereskedési nap volt, amikor a részvények minimumára 229 forint alatt volt, méghozzá történetesen a 25-e utáni kilenc nap. Ezután máig mindössze 11 olyan napot találunk, ahol a minimumár 300 forint alatt maradt, de azok közül a legalacsonyabb is 239 forint volt, ami 10 forinttal magasabb annál, amennyiért ő 25-én vehette a részvényeit. Tehát ha Magyar a július 25-én vett Opus-részvényeit legalább augusztus 8-ig megtartotta, akkor fogalmilag kizárt, hogy „rosszabb árfolyamon tudott kiszállni” belőlük (ha csak úgy nem értette, hogy rosszabbon annál, mint amennyiért egy másik napon eladhatta volna).

A dátumoknak még egy szempontból lehet jelentősége, sugallja az Index. Magyar Péter ugyanis 2022. szeptember 1-től a 2024. február 13-i lemondásáig tagja volt az MBH Nyrt. felügyelő bizottságának, amit a néhány éve kormánypártivá lett lap – amely tulajdonosa, Vaszily Miklós szintén az MBH-fb tagja a mai napig is – nemes egyszerűséggel „Mészáros Lőrinc bankjának” nevez. Ezzel azt sejtetik, hogy Magyar az MBH-s fb-tagságából adódóan is szerezhetett bennfentes információkat arról, hogy mire készül Mészáros másik cége, az Opus.