Meglepetéssel várták a moldávok a lelőtt orosz drón miatt berendelt orosz nagykövetet

A moldáv külügyminisztérium berendelte a moldovai orosz nagykövetet, miután ismét orosz drónok sértették meg az ország légterét. Oleg Ozerovot már többször is berendelték hasonló incidensek miatt, ezúttal azonban meglepetéssel is várták a minisztériumban.

A tárgyalás helyszínéül szolgáló szobában ugyanis a lelőtt drón maradványai várták a nagykövetet. Ozerovot váratlanul érte a látvány, a felvételeken jól látszott, hogy pár pillanatra kibillen a szerepéből, és egy mélyet sóhajt is.

A moldávok tájékoztatták Ozerovot, hogy az incidenst szuverenitásuk megsértésének tekintik, ezért válaszlépésként bezárják az orosz állami támogatásból működő moldovai orosz kulturális ügynökséget.

Ozerov a külügyminisztériumból távozva újságíróknak azt nyilatkozta, nem lehet kizárni, hogy az esetet egy harmadik fél provokációja okozta. Ugyanakkor azt is mondta, hogy szerencsétlen baleset is történhetett. (via The Moscow Times)