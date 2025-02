Távozik az állami lombikrendszer éléről Novák Katalin sógornője

„Még egy hétig vagyok a Humán Reprodukciós Igazgatóság vezetője” – mondta a KözTér Youtube-csatornán egy közel kétórás beszélgetésben Vesztergom Dóra, Novák Katalin sógornője, az Országos Kórházi Főigazgatóság Humánreprodukciós Igazgatóságának vezetője. Arról is beszélt, hogy egyszerűbb lett volna neki, ha nem lett volna a korábbi államfő a sógornője, mert emiatt „én úgy futottam, mint egy olyan ember, aki nem is szakember, és ezt próbálták az újságok bebizonyítani, hogy sőt, most legutóbb még azt kérdőjelezték meg, hogy van-e szakvizsgám”.

A beszélgetést és Vesztergom távozásának bejelentését észrevevő Hvg felidézi: a távozó állami intézményvezető „különös körülmények között szerezte meg doktori címét”. Doktori disszertációjának témavezetője saját férje, Novák Zoltán volt, míg az opponense pedig egy, a magyar meddőségi klinikák irányításában aktív szerepre készülő ausztrál orvosprofesszor, Gab Kovács. Az ő személye miatt az SZTE lényegében leállította Vesztergom dolgozatának bírálati eljárását, de a doktori címet végül megadták neki.

Az, hogy az államosított meddőségi klinikák irányítására egy Humánreprodukciós Igazgatóságot hoznak létre, 2022 tavaszán derült ki. Az igazgatóságot a kezdetektől Vesztergom vezette, aki mint 2024-ben megírtuk, az állami egészségügyi kinevezése után is aktív szereplője maradt annak a meddőségi magánpiacnak, aminek az állam által, a sógornője kezdeményezésére és aktív részvételével einstandolt részét ő irányítja. Vagyis hamarosan már csak irányította.