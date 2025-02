Szijjártó az amerikai pénzügyminiszterrel tárgyal Rogán szankciós listáról történő levételéről

Szijjártó Péter szerdán Washingtonban tárgyal Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel. A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, a találkozón Rogán Antal szankciós listáról történő levétele és a kettős adóztatás elkerülése is téma lesz.

A két miniszter tárgyal majd az ukrajnai háború Európára gyakorolt hatásairól. Szijjártó szerint a szankciós politika, az égbe szökő infláció súlyos kihívásokat jelentett az elmúlt években. „Nekünk az az érdekünk, hogy béke legyen, mert ha az lesz, akkor az egy óriási nyomást fog levenni a magyar gazdaságról”.

A kétoldalú pénzügyi-gazdasági együttműködés is téma lesz. Szijjártó azt mondta, sok munka vár a felekre, mert Joe Biden kormánya „ellenségként tekintett” a magyar kormányra, és számos olyan intézkedést hozott, amivel aláásta a kapcsolatokat. Példaként a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény felmondását hozta. Szijjártó szeretne megállapodni Bessenttel a kettős adóztatást elkerülő egyezmény megkötéséhez vezető tárgyalások megindításáról.

photo_camera Szijjártó Péter Fotó: JOHN THYS/AFP

Szijjártó azt mondta, hogy szó lesz a Biden-kormány „kicsinyes bosszúból” hozott szankcióiról is. Ilyen szerinte a paksi nukleáris beruházás szankciós listára helyezése, a földgázért való fizetés akadályozása, a magyar-szerb kőolajvezeték építésével kapcsolatos nehézségek és Rogán szankciós listára helyezése is.

Utóbbi Szijjártó szerint „egyfajta kicsinyes, pitiáner bosszúja volt a megbukott, Budapestről frusztráltan távozó korábbi nagykövetnek”. Rogánt január 7-én helyezte szankciós listára az amerikai pénzügyminisztérium „a magyarországi korrupcióban való részvétele” miatt.

Szijjártó szerint a mostani találkozó is része annak az „új aranykornak”, ami a magyar-amerikai kapcsolatokban köszönthet be Donald Trump hivatalba lépésével. Az amerikai elnök ugyanis nem ellenségként, hanem barátként tekint Magyarországra. (via MTI)