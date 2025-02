Ilyen nagyot még nem zuhantak a magyar beruházások a kétezres években

Két nappal azt követőn, hogy Orbán Viktor 100 új gyárról beszélt a szombati évértékelőjében, a Központi Statisztikai Hivatal kiábrándító adatot közölt a hazai beruházások tavalyi alakulásáról. A beruházások egész éves teljesítménye ugyanis 13,8 százalékkal zuhant, pedig már 2023 sem volt előnyös év, akkor 8,6 százalékos volt a mínusz.

A friss adat negatív rekordot jelent: egyrészt a kétezres években nem volt olyan, hogy két egymást követő évben is visszaessenek a beruházások, másrészt ennél nagyobb mértékű beszakadásra sem volt példa. Az eddigi rekordot a 2016-os év jelentette 12,9 százalékos csökkenéssel.

link Forrás

A statisztikai hivatal jelentése szerint a visszaeséshez a legnagyobb mértékben a szállítás, raktározás, valamint az ingatlanügyletek járultak hozzá, ezt némiképp mérsékelni tudta a közigazgatás, illetve az energiaipar növekvő beruházási aktivitása. A beruházások zsugorodása nem váratlan. Az állam ugyanis a megborult költségvetés miatt több százmilliárd forint értékben halasztott el beruházásokat, ami a KSH rövid magyarázatában is visszaköszön: az állami útépítéseket ugyanis a szállítás ágazaton belül számolják el. A folyamathoz nagyban hozzájárult az uniós pénzek elmaradása is, amelyekből a korábbi években számos beruházás valósult meg, így segítve ezen keresztül végső soron a magyar gazdaság növekedését is.

A beruházások volumene 2024 utolsó negyedévében a nyers adatok szerint 13,8 százalékkal volt kevesebb az előző év azonos időszakinál, a kiigazított adat szerint 14,3 százalékos volt a zsugorodás mértéke. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan kiigazított adatok alapján – a beruházások értéke összehasonlító áron 2,2 százalékkal mérséklődött.