Megállapodott a több mint hatszáz palesztin fogoly szabadon bocsátásáról a Hamász és Izrael

Izrael és a Hamász megállapodott arról, hogy négy izraeli túsz holttestéért cserébe szabadon engedik a több száz palesztin foglyot, írja a CNN. A terrorszervezet megerősítette, hogy egyiptomi közvetítőkön keresztül megállapodás született, de azt nem részletezte, hogy hány izraeli túszt és palesztin foglyot engednek szabadon.

photo_camera Az Ofer börtön Jeruzsálem és Ramallah között Ciszjordániában. Fotó: JAAFAR ASHTIYEH/AFP

Egy izraeli forrás szerint a csere már szerda este megtörténhet.

Izrael vasárnap elhalasztotta a több mint hatszáz fogoly elengedését, Benjamin Netanjahu miniszterelnök azt mondta: „A Hamász ismételt jogsértései miatt – beleértve a túszainkat megalázó szégyenletes ceremóniákat és a túszok cinikus felhasználását propagandacélokra - úgy döntöttünk, hogy elhalasztjuk a terroristák tegnapra (szombatra) tervezett szabadon bocsátását, amíg a következő túszok szabadon engedése nem biztosított megalázó ceremóniák nélkül.” A Hamász azzal vádolta Izraelt, hogy a halasztással megsérti az amúgy is nagyon törékeny tűzszüneti megállapodást.

A tűzszünet hivatalosan a hétvégén lejár, hacsak nem születik megállapodás annak meghosszabbításáról. A két félnek február elején kellett volna tárgyalásokat kezdenie a háború végleges befejezéséről, de ezek még nem kezdődtek el.

Könyörtelen időjárás

A hideg időjárás, valamint a megfelelő szállás és fűtés hiánya miatt palesztin orvosok és egészségügyi tisztviselők szerint az elmúlt két hétben legalább hat csecsemő halt meg Gázában.

„Az elmúlt hetekben kilenc újszülött volt a kórházunkban, mind a kihűlésre jellemző tünetekkel érkeztek. Három csecsemőt hazaengedtek, egy pedig még mindig az újszülött intenzív osztályunkon van, kritikus állapotban” – mondta a BBC szerint Samer Lubad, az egyik kórház orvosa, hozzátéve, hogy az elhunyt gyerekek mindössze egy-két naposok voltak.

photo_camera Fotó: ABED RAHIM KHATIB/Anadolu via AFP

A Hamász vezette gázai egészségügyi minisztérium főigazgatója korábban arról beszélt, hogy a tél kezdete óta összesen 15 gyermek halt meg a hideg miatt. Azt is állította, hogy Izrael „a január 19-én kezdődött tűzszünet óta nem tartotta be a humanitárius protokollokat, beleértve az orvosi felszerelések, fűtőeszközök, sátrak és mobilházak bejutásának engedélyezését”. Izrael tagadta a vádakat.

Izrael Szíriát is bombázta

Izraeli vadászgépek kedd este légicsapást mértek katonai célpontokra Dél-Szíriában, a főváros, Damaszkusz környékén és Dél-Szíriában, tisztviselők pedig arra figyelmeztették a szíriai hadsereget, hogy ne vonuljon a fővárostól délre lévő területre.

A Guardian szerint Jiszráel Kac védelmi miniszter megerősítette a dél-szíriai csapásokat, és azt mondta, Izrael nem engedi, hogy Dél-Szíria olyanná váljon, mint Dél-Libanon. Vasárnap Netanjahu Dél-Szíria teljes demilitarizálását is követelte.

Nem sokkal azután, hogy a HTS vezette szíriai lázadók december 8-án megdöntötték az Aszad-rezsimet, izraeli erők bevonultak az ENSZ által fenntartott ütközőzónába Izrael és Szíria között. Az izraeli csapatok azóta is ott tartózkodnak, még úgy is, hogy Szíria új vezetése és a demilitarizált zónát felügyelő ENSZ többször is tiltakozott ez ellen.

Az izraeli légierő az Aszad-rezsim bukását követő hetekben több száz légicsapást hajtott végre fegyverraktárak, haditengerészeti támaszpontok és szíriai katonai infrastruktúra ellen, megakadályozva, hogy a fegyverek a lázadók kezébe kerüljenek. Ugyan a szír vezetés elítélte a támadásokat, katonai konfliktus egyelőre nem volt a két ország között.