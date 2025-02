Elon Musk nevetgélve közölte, hogy véletlenül leállították az ebolaprevenciót

Bár Elon Musk nem a kabinet tagja, mégis ott volt a szerdai kabinetülésen a fekete baseball-sapkájában, hogy közölje a a kormány tagjaival, elkövettek „néhány hibát” a kormányzati munkaerő-leépítés során. Mindezt így jelentette be:

„Fogunk hibákat elkövetni. Nem leszünk tökéletesek. Például a USAID-nél az egyik dolog, amit véletlenül nagyon rövid időre töröltünk, az az ebola... (ezen a ponton elnevette magát, majd folytatta) ebolaprevenció volt.”

Musk, aki ezt szórakoztatónak találta, azt mondta, hogy miután felhívták a figyelmét a helyzetre, csapata kijavította a hibát. „Azt hiszem, mindannyian az ebola megelőzését támogatjuk. Tehát azonnal visszaállítottuk az ebolaprevenciót, nem volt fennakadás.”

Az Independent azonban idézi Jeremy Konyndykot, aki korábban a USAID Külföldi Katasztrófa Segélyezési Hivatalának igazgatójaként vezette az amerikai kormányzat 2014-2015-ös nyugat-afrikai Ebola járványra adott válaszlépéseit.

Konyndyk a X-en azt írta, „ez egy baromság Elontól. A legtöbb szakértőt elbocsátották, csődbe viszik a legtöbb partnerszervezetet, kiléptek a WHO-ból, és elhallgattatták a CDC-t. Ami maradt, az egy fügefalevél-törekvés, hogy politikailag védjék a seggüket”.

Konyndyk szerint Musk megszorításai „mostanra tönkretették” a kormány globális járványokra és katasztrófákra való reagálási képességét azzal, hogy „kiszorították a USAID-ből a legtöbb szakértőt és az operatív személyzetet, a USAID műveleti központjait bezárták.

Egyben azt is állította, hogy a DOGE (Department of Government Efficiency, vagyis a kormányzati hatékonyságért felelős ügynökség, amit Elon Musk vezet) megtiltotta az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) vezetőségének, hogy a WHO egészségügyi szakembereivel tárgyaljon.

„A lényeg: Elon vendettája a USAID és a kormányzati munkaerő ellen szétzúzza azt a rendszert, amit az USA kormánya épített ki, hogy megvédje az Egyesült Államokat a globális járványkitörési kockázatokkal szemben. A kapkodás, hogy visszahívjanak néhány alkalmazottat és kiadjanak némi késedelmes finanszírozást, csak kirakatmunka” – írta Konyndyk.

„Nem történtek erőfeszítések arra, hogy bármit is »bekapcsoljanak« az Ebola vagy más betegségek megelőzésében” – ezt a Washington Post cikke szerint már Nidhi Bouri mondta, aki a Biden-kormányzat idején a USAID vezető tisztviselőjeként felügyelte az ügynökség egészségügyi járványokra adott válaszlépéseit.

Bouri azt mondta, hogy a USAID korábbi 60 fős, a betegséggel kapcsolatos válaszintézkedésekkel foglalkozó csapatát a hét elején körülbelül hat főre csökkentették.