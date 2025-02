Közös nyilatkozat a sajtószabadság mellett

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége a május 26-i sajtófórumán az alábbi közös nyilatkozatot fogadta el, melyhez minden olyan polgár, szerkesztőség, intézmény stb. csatlakozását várja, aki aggodalommal figyeli a független sajtó elleni támadásokat.

Magyarország független, demokratikus jogállam - az Alaptörvény szerint. A demokrácia alapja a független, szabad sajtó, a sokszínű tájékoztatás. Ez kerülhet veszélybe a különböző kormányzati és kormánypárti fórumokon beindított, és egyre erősödő lejárató kampány következményeként beígért jogszabállyal, mellyel megoldható az ellenségnek kikiáltott média ellehetetlenítése, "kisöprése".

A külföldi forrás felhasználása mostantól bűnné válhat, jöjjön az szövetséges országból, jogszerűen elnyert nemzetközi pályázatból. A hazai közpénzek osztogatása viszont elfogadott keggyé szelídül. A kormány százmilliárdokat szór propagandára, a saját médiájára azoknak a magyaroknak az adójából is, akik saját zsebükből támogatják a független médiát, mert tájékozódni is szeretnének. A kritikus gondolkodás, a hatalom működésének ellenőrzése, a visszásságok feltárása, az átlátható működés megkövetelése a hatalom számára azonban megtorlandó tettnek minősül.

Mi, e nyilatkozat aláírói kinyilvánítjuk: elkötelezettek vagyunk a demokratikus jogállamhoz szükséges szabad sajtó megvédésében. Alapvető és nélkülözhetetlen értéknek tartjuk a szólásszabadságot. Tiltakozunk az ellen, hogy rágalmazó, lejárató kampánnyal, hatalmi eszközökkel, akár a jog hadrendbe állításával "külföldi érdekek" kiszolgálóinak állítsák be azon szerkesztőségeket, melyek hazai forrás hiányában nemzetközi pályázatból is működnek.

Ezt jogszerűen, a magyar szabályok betartásával, teljes nyilvánossággal tették, teszik. A sajtószabadság fenntartásának ugyanis a jogszabályok mellett anyagi feltétele is van. Meggyőződésünk, hogy a most felpörgő lejárató kampánnyal, jogi eszközök bevetésével, a független sajtó hitelességét megingatni szándékozó akciókkal sérül az Alaptörvény és sérülnek az európai normák is.

Mi, e nyilatkozat aláírói kiállunk a sajtó szabad, jogszerű működése mellett. Szolidárisak vagyunk a megtámadott szerkesztőségekkel. Szuverén, demokratikus jogállam nem létezhet jogszerűen működő szabad sajtó nélkül. Elutasítunk minden olyan törekvést, mely a demokrácia alapintézményét, a független médiát, a sokszínű tájékoztatást kívánja gyengíteni.