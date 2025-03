Trump azt mondja, nyitott arra, hogy visszahívja Zelenszkijt a Fehér Házba

photo_camera Donald Trump köszönti Volodimir Zelenszkijt a Fehér Ház előtt február 28-án. Fotó: TIERNEY L CROSS/AFP

Donald Trump azt mondta újságíróknak, hogy a Szaúd-Arábiában tartott amerikai–ukrán találkozó után nyitott arra, hogy visszahívja a Fehér Házba az ukrán elnököt – írja a BBC.

Trump a Fehér Ház előtt azt is mondta, hogy: „Ukrajna. Tűzszünet. Épp most egyeztek meg róla. Ukrajna beleegyezett. Remélhetőleg Putyin elnök is beleegyezik.”

Az amerikai elnök hozzátette, hogy „nagyon nagy különbség” van a mostani helyzet és aközött, amikor Volodimir Zelenszkij legutóbb a Fehér Házban járt. Az így nézett ki: