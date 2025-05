Bolla Tibor F. Zsoltról: „Találkozhattam itt-ott vele és készülhettek képek, de itt össze van mosva nagyon sok dolog”

Egy nappal azután, hogy felmentették Bolla Tibort, a BKV vezérigazgatóját, ő maga is megszólalt, rövid interjút adott az Infostartnak. Ebben a főbb állításai:

Ő maga kérte a felmentését.

„A személyemet ért nemtelen támadásokat mérlegeltem, és úgy gondoltam, hogy ezzel szolgálom legjobban a főváros érdekeit, ha ezt megteszem”

„Folyamatban voltak a vezérigazgatói pályázatok is, voltak támadások orosz metróügyben is, más ügyekben is, és ez olyan mértéket öltött, amelyben úgy ítéltem meg, hogy mivel különböző helyről támadják a főpolgármester urat is és a fővárost is, fel kell ajánlanom a lemondásomat. Én szakember vagyok, 17 éve vagyok a cégnél, 14. éve vezetem a céget, én szakmai munkát akarok végezni, nem politikai csatározást.”

Valamiért azt állítja, nem volt F. Zsolttal, a „Nagymesterrel” Sanghajban.

„Kitettek egy képet, hogy én Sanghajban voltam 2020 tavaszán. Én nem voltam Sanghajban 2020 tavaszán, januártól júliusig szabadságon se voltam, a Covid-időszak volt ekkor.”

„Nézze, nyilván nehéz nagy hirtelen leírni dolgokat és olyan dolgokat eloszlatni, ami mondjuk tíz éve vagy így történt, vagy nem, vagy nem is voltam akkor Sanghajban.”

„Én 2020 tavaszán nem is voltam Sanghajban. Én soha nem utaztam vele Sanghajba, és soha nem utaztam vele Balira sem.”

photo_camera Balra Bolla Tibor BKV-vezér, jobb szélen F. Zsolt, a Nagymester Sanghajban 2020 tavaszán.

Azt elismeri, hogy azért néha találkoztak.

„Én F. urat ismertem, de nagyon sok minden össze van mosva időrendben is.”

„Nagyon sok minden össze van mosva, az, hogy spontán összefutottam esetleg, nem is mostanában, hanem mondjuk tíz évvel ezelőtt egy volt munkatársammal, az nem jelenti azt, hogy én együtt buliztam vele, együtt jártam bárhova, bárhol együtt voltam vele. Ezek teljesen alaptalan vádak, hogy én ide-oda járogattam volna. Ő egy munkatársam volt, ismertem, én nem tagadom meg azokat az embereket, akiket ismertem, egyébként pedig amikor kirobbant ez az ügy, én már csak köszönőviszonyban voltam vele, de nyilvánvalóan nem az én feladatom megállapítani azt, hogy hol és milyen számlagyár volt.”

„Találkozhattam itt-ott vele és készülhettek képek, de itt össze van mosva nagyon sok dolog. Ismertem, és soha nem tagadom, hogy őt ismertem, de semmiféle üzleti kapcsolatom nem volt vele.”

Mindezek mellett nem tervezi, hogy sajtóhelyreigazítást kérjen az általunk leírtak miatt. „Mérlegelem ezt a dolgot. Én nem egy olyan ember vagyok, aki a haragot gerjesztem” – fogalmazott.

Bolla Tibor vezérigazgató

Hétfőn írtuk meg, hogy a BKV-t 13 éve vezető Bollát rejtve szoros szálak fűzik a bűnszervezethez, ami éveken keresztül szisztematikusan fosztotta ki a közlekedési vállalatot. Ács Dániel feltárta, hogy a BKV-menedzser családi cégébe a Sys egy rövid időre beszállt tulajdonosként, és betolt 133 millió forintot tagi kölcsönként. A Sys a Nagymesterként emlegetett F. Zsolt cége, aki a vád szerint az egész bűnszervezetet irányította. Kiderült az is, hogy F. Zsolt és Bolla szoros kapcsolatot ápolt.

A bűnszervezetről több mint három éve jelent meg az első videónk, azóta tucatnyi anyagban mutattuk be a szerteágazó bűncselekmény-sorozat különböző szálait. Hogy milyen horderejű ügyről van szó, azt jól mutatja, hogy ennek kapcsán már vádlott lett szocialista és fideszes politikus, magas beosztású hivatalnok, volt kerületi polgármester, volt ügyész, exminiszter, óriásvállalat vezérigazgatója, az egyik leggazdagabb magyar, és hosszú még a sor.