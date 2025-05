Kocsis Máté azt állítja, hogy a Tisza párt vezető köreiből is vannak információik

Kocsis Máté arra utalt egy Kovács Zoltánnal szerdán megjelent podcastban, hogy a Tisza Párt vezető köreiből származó konkrét információk birtokában van. A műsorban a Fidesz frakcióvezetője azt állította, hogy hazugság Magyar Péteréknek az a közlése, hogy 1,1 millióan töltötték ki a Tisza Nemzet hangja nevű országos kérdőívezését, melyben Ukrajna EU-csatlakozásáról lehetett véleményt mondani.

„Arról pontos információink vannak a Tisza Párt vezetői köreiből, hogy alig 300 ezer ember töltötte ki írásban a Magyar Péterék kérdőívét, ebből csináltak ők egymilliót-egyszázezret”

- mondta Kocsis, nem fejtve ki, hogy pontosabban kiknek és milyen úton vannak információi a Tisza vezetéséből

A közvélemény-kutatásokban élen álló ellenzéki párton belüli bizalmatlanság felkeltésére is alkalmas bemondást Kocsis annak kapcsán ejtette meg, hogy szerinte Magyarék kérdőívezésének számait a 444 fantasztikus sikerként tálalta, ami Kocsis szerint az ukránok érdekében bevetett propagandaeszköz volt. (Valójában a 444 éppen arról írt a Tisza kérdőívezése kapcsán, hogy hiába hivatkozik arra Magyar Péter népszavazásként, ez nem helytálló, és amit csinálnak, az leginkább a nemzeti konzultációra hasonlít. Az eredményről beszámolva pedig azt jeleztük, hogy nem lehet független forrásból hitelesíteni az eredményeket.)

Kocsis Máté azt is „színtiszta, makulátlan, ukrán dezinformációs kampánynak” minősítette, ahogy beszámoltunk arról, hogy a kormány minden csatornán ezerrel terjesztett saját ukránügyi mozgósító kérdőívezése, a Voks2025 iránt időarányosan kisebb az érdeklődés (1,2 millió kitöltőnél tartanak), mint a korábbi nemzeti konzultációknál volt, és ezért, mint írtuk, a kormány beveti az utolsó fegyvert az ellenőrizhetetlenség számháborújában: hétfőtől lehetővé teszik, hogy online is lehessen „szavazni”.

A Kovács-Kocsis podcast alapvetően két téma körül forgott, a kormány ukránellenes kampánya és a nagytakarítási törvénytervezet volt a középpontban. A kettő persze, mint kiderült, szorosan össze is függ, hiszen Kocsis Máté szerint nyugati jóváhagyással zajlik az ukrán titkosszolgálati játszma is Magyarország ellen. „Nem számít már, hogy ki a szövetséges, ki az ellenség és ki az, aki semleges. Mi a NATO-ban tagok és az Európai Unióban is tagok vagyunk, mi vagyunk a szövetségesek, emlékeztetném őket. Mi nem csicskának mentünk se a NATO-ba, se az Unióba, hanem teljes jogú tagként” - mondta.

photo_camera Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

Kocsis szerint nemcsak a nyugati szövetségeseink vesztették szem elől az irányt, hanem a nagytakarítási törvénytervezet kritikusai is, hiszen „akik támadva érzik magukat, azok mindig Nyugatra mutogatnak", pedig - figyelem -

„nemcsak Nyugatról lehet befolyásolási tevékenységet végezni, hanem Keletről is, Kijevből, Moszkvából és Pekingből is”.

Nagyon izgalmas lesz ez alapján figyelni, hogy a guruló dollárok, hömpölygő eurók és ukrán kémpszichózis után a rendszer hogyan fog hamarosan ráfordulni az orosz és kínai érdekek hazai lehetséges segítőire. Eddig a Szuverenitásvédelmi Hivatal munkásságában ennek nem igazán volt nyoma, a hivatalt vezető Lánczi Tamás egy Bloomberg-interjúban tavaly el is mondta, hogy a potenciális orosz és kínai befolyás vizsgálata egyelőre nem prioritás.

„Én vagyok felelős Magyarország szuverenitásáért. Minden ország maga dönti el, hogy milyen érzékenyen reagál a szuverenitása elleni támadásokra”

- indokolta akkor a szelektív figyelmet Lánczi, aki néhány hét múlva már megfellebbezhetetlen hatóságként jelölheti majd ki a nemzet szuverenitásra törő ellenségeit.

Kocsis Máté arra is utalt, hogy a készülő törvényt június második felében fogja elfogadni az Országgyűlés - ami után szerinte „brutális cirkusz lesz Nyugaton”.

Durva lesz? Nyugalom. Mint Kovács Zoltán megjegyezte: „a nyomás soha nem volt ilyen kemény”, „de szokták mondani, hogy mi nyomásra keményedünk”.