Hétvégi olvasnivalók háborúkról, néma harcosokról és jó napok dalairól

Jó reggelt - szép napot, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, benne az elmúlt hét legérdekesebb-fontosabb nagyobb anyagaival. Többféle hírlevelünk van, itt lehet közöttük válogatni.

Az élet itthon

Orbán Viktor csütörtök este a Harcosok klubja tagjainak beszélt arról, hogy bele kell állni a vitákba, majd rögtön utána hiába próbáltunk kérdezni tőle, némán továbbhaladt. Ugyanaznap nem akart velünk szóba állni egy másik helyszínen Szijjártó Péter sem. Foglalkoztunk a héten azzal is, hogy látványosan több lett a NER-en belüli beszólás, mint amit megszokhattunk, és riportvideóval jelentkeztünk az ország további putyinizálódása ellen szervezett tüntetésről, melyen kollégánk, Ács Dániel is mondott egy remek beszédet.

Meghallgattuk a miniszterelnök Franciaországban elmondott halálbeszédét, elolvastuk a nyugdíjasoknak kiküldött állami kiadványt, amiben sorsjegyezésre akarják őket rábeszélni, és írtunk a súlyos támadást elszenvedett Jeszenszky Géza előadásáról is.

Bemutattuk, hogy miért várja nehezített politikai pálya a Tiszát Erdélyben, valamint megírtuk, hogy sok évvel ezelőtti ügyben hirtelen gyanúsítottként hallgatták ki a Tisza Párt programfelelősét, illetve azt is, hogy az állampolgárság felfüggesztését nem engedte el a Fidesz, a következő pár hónap ettől lehet hangos, és bevonhatják majd mindebbe a Nemzeti Információs Központot is.

Vonatok, pénzek

Fotó: Kristóf Balázs/444

Megnéztük az eheti Lázárinfót, és kérdeztünk is a minisztertől, akire egyre jobban kezd rászakadni a MÁV állapota. A héten például Vitézy kiposztolta, hogy Lázárék csalnak a balatoni vonatok késéseivel, és amikor erről kérdeztük az olvasóinkat, özönleni kezdtek a levelek.

A máskor mindenből szuverenitásvédelmi kérdést kreáló kormány valahogy arra jutott, hogy a védelmi ipar államilag felfuttatott cégeit átadnák NER-közeli szereplők kezébe, ennek nyomán írtunk arról, hogy hatalmas biznisz hullhat Jászaiék ölébe. Közben látni, hogy Orbán osztogatása és az uniós pénzek hiánya teljesen megborította a költségvetést, és írtunk arról is, hogy Varga Mihály olyan spórolásba kezdett az MNB-nél, hogy már a saját mesterképzésük ösztöndíjait sem fizetik.

Bemutattuk, hogyan zajlik a kormányzati kampány az MTA ellen, és írtunk arról is, hogy állásfoglalásban cáfolták az alaptörvényt az MTA biológusai, kiemelve, hogy nem igaz, hogy az ember vagy férfi vagy nő. És ha ez nem lenne elég, határozott érveket hoztunk fel amellett, hogy miért hatalmas ökörség a Mezőgazdasági Múzeum vidékre költöztetése, valamint foglalkoztunk azzal is, hogy történelmi döntést hozott múlt héten az Alkotmánybíróság, amikor megsemmisítette a magyar klímatörvény legkártékonyabb pontját.

Bűnök

A kétezres évek elején, és a kétezertízes években is érkezett bejelentés a rendőrséghez Juhász Péterrel, a Szőlő utcai javítóintézet nemrég letartóztatott vezetőjével kapcsolatban. Juhász karrierje közben töretlenül haladt előre, 2025-ös letartóztatásáig díjakkal elismert gyermekvédelmi szakemberként tartották számon.

Világ

Fotó: JACK GUEZ/AFP

Péntek hajnalban Izrael megtámadta Iránt, és mint elemzésünkben írtuk, Irán előtt gyakorlatilag csak rossz opciók állnak: vagy feltett kézzel nézik, ahogy Izrael megsemmisíti az elrettentő erejét, vagy utolsó lendülettel visszacsap még egy nagyot, további eszkalációt kockáztatva. A hírek szerint Washington állítólag még az utolsó pillanatban is próbálta lebeszélni Netanjahut a támadás megindításáról, közben Trump otthon Los Angeles ellen veti be éppen a hadsereget, az ország demokratikus berendezkedésének kereteit is feszegetve ezzel.

Prágai biztonságpolitikai konferencián hallgattuk meg Zelenszkijt és Orbán Balázst (külön blokkban szerepeltek!), és jelentkezett a héten frontösszefoglalónk is az orosz-ukrán háborúból, és utánajártunk annak, hogy mégis mi a bajuk a lengyel fiataloknak, ha az országnak elvben annyira jól megy.

Egyház

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Kialakult egy olyan, kifejezetten katolikus mentalitás, amely megnehezíti az áldozatokhoz való odafordulást, az elszenvedett fájdalom elismerését, a bűnösség felvállalását. A téma egyik legfontosabb szakértője, Hans Zollner tanulmánya arról szól, hogyan lehet ezen változtatni.

Zenék

Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

A héten meghalt Brian Wilson, a popzene első és legnagyobb művésze, és Sly Stone, a funk úttörője, Bede Márton pedig megírta a jól sikerült napokról szóló három popszám történetét.

Fodball

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Ősszel jönnek a selejtezők, és hiába Szoboszlai meg minden, ezzel a kerettel földöntúli bravúr lenne a vb-részvétel. Összeszedtük, hogy kikre számíthat Rossi és hogy kik ellen fogunk majd játszani. Megírtuk emellett, hogy a Sunderland sikersztorija hollywoodi csodának tűnhet, pedig sokkal hétköznapibb okai vannak.

Podcast

Miért világhírű az orbáni családpolitika-modell, kihez jut el és milyen hatása van a magyar nőkre? Erről szólt A rendes család című podcast-sorozat második része. A Tyúkólban pedig ezúttal a Labubu-pokolról volt szó.