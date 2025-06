Egymásnak beszólogatós valóságshow-üzemmódba kapcsolt a NER

„Kurva kevés”, üzeni a gyakorlatilag Lázár lapjaként működő vásárhelyi Promenád24 a kormánypárti politikusoknak, kormánytagoknak, hogy mit gondol a teljesítményükről, arról, hogy nem mennek ki az emberek közé. Ellentétben Lázárral, aki elég bátor és kompetens ehhez.

Erős szavak, még Lázár felől is, akinek a brandjéhez hozzátartozik, hogy meri bírálni a Fideszt.

A Fideszre jellemző az a kettősség, hogy egyfelől egy félkatonai jelleggel működő döntéshozó- és végrehajtó gépezet, másfelől vannak renitensek, akik néha el szokták mondani a véleményüket arról, ha valami nem tetszik neki párton, vagy inkább NER-en belül.

Emlékezetes volt Pokorni sok évvel ezelőtti urizálós megjegyzése, vagy éppen Gulyás Gergely, amikor nem is olyan régen szerénységre intette a jachtos elvtársakat. Fideszes polgármesterek is szoktak elégedetlenkedni amiatt, hogy a kormány szívatja az önkormányzatokat, és a holdudvarba tartozó lapokban is felbukkannak kifelé beszélő vélemények.

Az utóbbi napokban viszont mintha mindenki a szokásosnál is sokkal jobban elengedte volna magát, mondhatjuk úgy is, hogy a fideszes belső beszólások idejét éljük, szokatlan módon még nevek is röpködtek.

Azt most még nem látni, hogy valamiféle idegesség, feszültség miatt nem tudják magukban tartani a véleményüket a NER-ben, vagy tudatosság van mögötte, mondván, ha van ilyen és olyan álláspont is párton belül, akkor legalább minden fideszes megtalálja a magának tetszőt.

A főszereplő megint Lázár János volt. A luxizás miatti elégedetlensége már konstans, de legutóbb azt is világossá tette, hogy igen, Mészáros Lőrincről beszél, majd jött a cikk elején említett „kurva kevés” üzenet a házilapjában.

De a „lehet utána csinálni” kifakadás nem előzmények nélküli. Navracsics Tibor adott egy olyan interjút, amelyben sokat kritizálta a saját oldalát, nevesítve Lázárt is, sőt, Lázár nem csak Navracsics felől kapta az ívet párton belülről, még múlt vasárnap üzente meg neki az Orbán Balázshoz, Orbán politikai igazgatójához tartozó Mandiner, hogy ne nagyon élje bele magát azokba a pletykákba, hogy Orbán majd nem lesz 2026-ban miniszterelnök-jelölt, és Lázár léphet a helyébe.

Orbán ugyanis Szoboszlai, Lázár pedig egy ügyes középpályás Tiszakécskéről.

Tiszakécske egyébként NBIII-as éppen.

Ha már foci és házon belüli beszólások, ebbe a műfajba Menczer Tamás is beszállt, de nem komolyan, hanem csak egy poén erejéig, a BL-döntőre járóknak üzente meg, hogy kit érdekel az a meccs, amikor bajnok a Zsámbék a Megye I-ben. Mondjuk nem biztos, hogy Mészáros Lőrinc őszintén nevetett ezen, miután a 444 videója után minden azzal volt tele, hogy hánymilliárdos géppel és hányszázezer forintos pólóban ment Münchenbe, ő pedig a kamerák előtt „gondolom, nem gyalog”, „a húzzanak haza” és a „ne remegjen a keze” fordulatokat gondolta érdemi válasznak a kérdésekre.

Fideszes polgármesterek felől is volt személyeskedő mozgolódás a héten, rögtön három is.

Cser-Palkovics András székesfehérvári városvezető korábban is többször szóvá tette a nekik hátrányos kormányzati lépéseket, de most nem fogta vissza magát, és a picsogó önkormányzatokról beszélő Vitályos Eszter kormányszóvivőt szólította meg és vár tőle bocsánatkérést, remélve, hogy Vitályos csak rosszul megfogalmazott magánvéleményét hangoztatta.

„Cserpának” amúgy is erős hetei vannak mostanában NER-es küzdelmekben, mert a másodosztályba éppen kieső helyi Fehérvár FC tulajdonosával, Orbán kötélbarátjával, Garancsi Istvánnal is nyilvánosan veszett össze a csapat miatt.

Aztán a debreceni fideszes polgármester is kikérte magának a kormányszóvivő mondatait, némi odaszúrással fűszerezve. „Meglehetősen sértő a kormányszóvivőtől egy ilyen megjegyzés, ami leginkább arra utal, hogy nincs teljesen tisztában az önkormányzatok helyzetével, ami ha egy kormányszóvivőt jellemez, különösen súlyos eset”, mondta Papp László.

A harmadik polgármesteri beszólás Gyulából érkezett, a szintén fideszes Görgényi Ernőtől, aki egy városi Pogány Induló-koncert ügyében üzente meg a nemzeti oldalnak, a drogügyi kormánybiztost konkrétan is megemlítve, hogy „nem ajánlom senkinek, hogy politikai alapon akarja megszabni, hogy valaki valahol felléphet-e. Az a 70-es, 80-as évek agitprop szellemisége, amihez nem szabad visszatérni”.

A hátország sem maradt ki a buliból, Huth Gergely a Pesti Srácokban jelezte a Szuverenitási Hivatalnak, hogy nem nekik kéne fújniuk a passzátszelet átláthatósági ügyben, maradjanak csak a tanulmányírásoknál, Bencsik András pedig most gondolta elérkezettnek az időt arra, hogy előjöjjön azzal, hogy egy fideszes politikus tiltotta le a Sajtóklubból őt, bosszúból, amiért beszólt neki még decemberben.

Jeszenszky Zsolt az apjáról írta meg a nyilvánosságnak, hogy nem véletlenül verték fejbe egy kalapáccsal, hiszen a sátánt szolgálja, majd a Pesti Srácok hasábjain keveredett vitába erről a kijelentéséről régi barátjával, Máthé Áronnal, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnökhelyettesével, .

Bár nem NER-en belüli egymásnak menés, azért mégiscsak ráerősített a mindenki beszól mindenkinek hangulatra további két erős, korábban nem nagyon látott versenyző. Mészáros Lőrinc eddig soha nem szólalt meg közéleti ügyekben, most azonban írt egy nyílt levelet Magyar Péternek, amit ő nem egyszer, hanem kétszer csapott le kéjes örömmel, Orbán Ráhel pedig Instagramon fejezte ki a véleményét a közéletről.

Mindezek után minimum érdekes azt hallgatni Lázártól, hogy az egység a legfontosabb a Fideszben, és ha az megbomlik, veszélybe kerülhet 2026.