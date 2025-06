Irán ismét rakétákkal támadta Izraelt, robbanások mindkét ország fővárosában

Irán ismét rakétákat lőtt ki Izraelre szombat hajnalban, jelentette az iráni állami média. Az izraeli hadsereg (IDF) megerősítette a hírt, hozzátéve, hogy aktiválták a védelmi rendszereket.

Az IDF azt közölte, több tucat rakétát lőttek ki Izrael irányába, megszólaltak a légvédelmi szirénák Jeruzsálemben és Tel-Avivban is. Az izraeli mentőszolgálatok tudatták, hogy a támadásban két ember meghalt. A Guardian azonban szombat reggelre már három halottról ír. Az egyikük péntek este halt meg Tel Avivban, egy másik pedig szombat reggel Izrael középső részén történt támadásban. Szombat kora reggel robbanásokat lehetett hallani Jeruzsálem és Tel-Aviv felett. A Times of Israel című izraeli lap orvosi forrásokra hivatkozva 43 sebesültről is írt.

Eközben a Fársz iráni hírügynökség robbanásokat jelentett a teheráni Mehrábád repülőteréről. A légikikötő, amely az iráni légierő harci repülőgépeinek is helyet biztosít.