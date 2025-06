Orbán szerint a közel-keleti háború kitörése után egekbe szökő olajárak miatt is Brüsszel a hibás

„Vasárnap, a hétvége mégis melóval telik” – így kezdte Orbán Viktor a Facebook-bejegyzését arról, hogy a péntek hajnalban kitört újabb közel-keleti háború hatásai Magyarországig érnek.

A miniszterelnök szerint a háborúval veszélybe kerültek az energiaellátási útvonalak, az árak megemelkednek.

„Az elmúlt napokban a kőolaj ára máris tíz, a földgázé hat százalékkal emelkedett a világpiacokon – írta. – Súlyosan érinti a helyzet az olyan energiaszegény és egyben energiaintenzív gazdaságokat, mint az Európai Unió és benne Magyarország.”

Orbán helyzetértékelésében ezért is Brüsszel a hibás, tekintve, hogy az EU részéről „rövidlátó politika” volt az orosz energiaszektor szankcionálása.

„Ráadásul Brüsszelben most még rá is akarnak tenni egy lapáttal: a tagállamok vétójogának megkerülésével teljesen ki akarják tiltani az orosz energiahordozókat az EU területéről – írta. – Ez nemcsak az európai uniós szerződések (betűjének és) szellemének semmibevételét, hanem Magyarország jogainak elsöprését is jelentené.”

Micsoda véletlen, az EU éppen hétfőn terjeszti döntéshozatalra a fenti javaslatát, vagyis az orosz energiahordozók kitiltását az EU területéről, de Magyarország ezt nem hagyja.

„Magyarország ezért holnap hivatalosan kezdeményezi, hogy az új helyzetre tekintettel Brüsszel vegye le a napirendről az orosz energiahordozók végleges kivezetésére vonatkozó javaslatát, és haladéktalanul készítsen hatástanulmányt a közel-keleti háború következményeiről és a veszély elhárításának összeurópai módozatairól” – zárta posztját.