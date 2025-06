A honvédség állományát is belső e-mailekben biztatják az Ukrajna-ellenes szavazásra

A HVG azt írja a Honvédelmi Minisztérium (HM) is a VOKS 2025-ön való szavazásra buzdítja kormánytisztviselőit, sőt a a teljes állományt, azaz a katonákat is. Délelőtt Ruszin-Szendi Romulusz korábbi vezérkari főnök, jelenleg a Tisza Párt politikusa posztolt arról, hogy „a kormány már a haderő belső levelezési rendszerét is felhasználja a propaganda terjesztésére”, és bemutatott egy levelet, amelyet a teljes állománynak küldtek a témában. Ugyanezt a levelet ismerte meg a HVG is Ruszin-Szenditől függetlenül.

Egy másik formában hozzánk is eljutott egy levél, amelyen a honvédség belső levelező rendszerének címéről küldtek egy másik belső címre. Ez egy hirdetményre hívja fel a figyelmet, amely szintén a Voks2025 szavazásról szól.

Forrás: olvasónk

Korábban Lázár János minisztériumában körlevelet kaptak a dolgozók, nehogy elfelejtsenek szavazni a Voks2025-ön. Bár a kormány véleménynyilvánító szavazásnak nevezi, a Voks2025 gyakorlatilag egy újrabrandelt nemzeti konzultáció, amiben a kormány azt kérdezi a magyaroktól, akarják-e, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz. A szavazólapokat áprilisban kezdte kézbesíteni a posta, időközben pedig az online szavazást is lehetővé tették.

A marketinget ezúttal sem bízta a véletlenre a kormány. Egy Szentendrei úti tűzfalon nyolc plakáthelyből hatot foglaltak el a szavazás plakátjai, de a Voks2025 logója ott villogott a képernyőn M4-en közvetített NB I-es focimeccs és Duna TV-n leadott film közben is.